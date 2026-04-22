Žena na čelu UN-a? 'Ako ću biti pristojna, rekla bih da svijet nije bio spreman'

'To bi bio vrlo dobar signal... Dao bi nadu mnogim ljudima', dodala je.

'Ako ću biti pristojna, rekla bih da svijet nije bio spreman. Je li sada spreman? Nadam se', rekla je Bachelet novinarima nakon trosatnog saslušanja pred državama članicama.

Od osnutka Ujedinjenih naroda nakon Drugog svjetskog rata, svih devet glavnih tajnika bili su muškarci, a mnoge zemlje već nekoliko godina zagovaraju imenovanje žene.

U svijetu pogođenom ratovima, kandidatkinja je zamolila države članice da obnove povjerenje u UN, dok se radi na reformi organizacije usred političke i financijske krize.

Također se založila da glavni tajnik, koji bi bio 'glas morala' i sposoban 'govoriti što misli' čak i pod pritiskom moćnih država, bude "prisutan na terenu".

Iako nepovjerenje prema UN-u često ilustrira paraliza Vijeća sigurnosti o mnogim gorućim pitanjima, priznala je da nema 'čarobnu formulu' za promjenu stvari.

'Nemam čarobni napitak koji mogu dati državama članicama, posebno P5 (pet stalnih članica Vijeća sigurnosti), koji bi ih sve učinio prijateljima', rekla je novinarima.

Sljedeći ima saslušanje kandidat Rafael Grossi (65) iz Argentine.

Dvoje kandidata - Rebeca Grynspan iz Kostarike i Macky Sall iz Senegala - imat će saslušanja pred državama članicama u srijedu, nadajući se da će osigurati ono što je predsjednica Opće skupštine Annalena Baerbock opisala kao 'jedan od najtežih poslova na svijetu'.

Na pitanje što je čini najboljom kandidatkinjom za nasljednicu Antónia Guterresa, 74-godišnja Michelle Bachelet naglasila je svoje 'veliko iskustvo'.