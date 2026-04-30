Iran ima obogaćenog uranija dovoljno za izradu deset nuklearnih bombi

Iran raspolaže količinom obogaćenog uranija dovoljnom za izradu čak deset nuklearnih bombi, upozorava čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi
Većina tog materijala, kako se procjenjuje, i dalje se nalazi u nuklearnom kompleksu u Isfahanu, metu zračnih napada prošle i ove godine.
Grossi je za The Associated Press rekao da agencija ima satelitske snimke posljedica američko-izraelskih napada te da 'nastavljaju prikupljati informacije'. Inspekcije IAEA-e u Isfahanu obustavljene su u lipnju 2025. godine, nakon izbijanja 12-dnevnog rata u kojem je SAD bombardirao iranska nuklearna postrojenja.
'Procjenjujemo da je znatan dio visoko obogaćenog uranija bio ondje u lipnju 2025. godine i da je ondje ostao do danas', rekao je Grossi. 'Nismo bili u mogućnosti provesti inspekciju niti potvrditi stanje, pa je ovo naša najbolja procjena.'
Satelitske snimke kompanije Airbus navodno pokazuju kamion s kontejnerima koji ulazi u tunel u Isfahanu neposredno prije početka sukoba, a pretpostavlja se da su sadržavali visoko obogaćeni uran.
I druge lokacije pod povećalom
IAEA želi provjeriti i postrojenja u Natanzu i Fordou, za koja je poznato da sadrže nuklearni materijal. Kao potpisnik Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, Iran je obvezan omogućiti pristup inspektorima.
Prema podacima agencije, Iran ima oko 440 kilograma uranija obogaćenog na 60 posto, što je korak do razine potrebne za nuklearno oružje. Dio tog materijala, prema ranijim procjenama, nalazi se u tunelima u Isfahanu.
Teheran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski. Američki predsjednik Donald Trump pak opravdava angažman SAD-a sprječavanjem razvoja nuklearnog oružja, uz tvrdnju da su napadi 'uništili' iranski program.
Novi pogon
Grossi je otkrio da je Iran prošlog lipnja prijavio novu lokaciju za obogaćivanje urana u Isfahanu, a koja, čini se, nije bila pogođena u napadima.
IAEA je razgovarala s Rusijom i drugim državama o mogućem izmještanju iranskog urana iz zemlje. Trump je izjavio da mu je Vladimir Putin ponudio pomoć, no poručio je da je važnije okončati rat u Ukrajini. Grossi ističe: 'Ključno je da taj materijal napusti Iran ili da se razrijedi.'
Pregovori zapeli, ali nada postoji
IAEA je sudjelovala u pregovorima SAD-a i Irana, ali nije uključena u novije inicijative o prekidu vatre. Trump je za Axios rekao da je odbio iranski prijedlog o odgodi nuklearnih pregovora.
Grossi upozorava da je današnji iranski program znatno napredniji nego 2015. godine, kada je postignut međunarodni sporazum iz kojeg se SAD povukao 2018. godine, nazvavši situaciju 'potpuno drugačijom'. Za novi dogovor potrebna je 'politička volja', kaže Grossi, dodajući da obje strane pokazuju interes, ali ne uspijevaju usuglasiti ključne korake.
Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da su Iranci 'vješti pregovarači koji pokušavaju kupiti vrijeme' te da svaki sporazum mora spriječiti razvoj nuklearnog oružja.