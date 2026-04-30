Iran ima obogaćenog uranija dovoljno za izradu deset nuklearnih bombi

Iran raspolaže količinom obogaćenog uranija dovoljnom za izradu čak deset nuklearnih bombi, upozorava čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi

Većina tog materijala, kako se procjenjuje, i dalje se nalazi u nuklearnom kompleksu u Isfahanu, metu zračnih napada prošle i ove godine. Grossi je za The Associated Press rekao da agencija ima satelitske snimke posljedica američko-izraelskih napada te da 'nastavljaju prikupljati informacije'. Inspekcije IAEA-e u Isfahanu obustavljene su u lipnju 2025. godine, nakon izbijanja 12-dnevnog rata u kojem je SAD bombardirao iranska nuklearna postrojenja.

'Procjenjujemo da je znatan dio visoko obogaćenog uranija bio ondje u lipnju 2025. godine i da je ondje ostao do danas', rekao je Grossi. 'Nismo bili u mogućnosti provesti inspekciju niti potvrditi stanje, pa je ovo naša najbolja procjena.' Satelitske snimke kompanije Airbus navodno pokazuju kamion s kontejnerima koji ulazi u tunel u Isfahanu neposredno prije početka sukoba, a pretpostavlja se da su sadržavali visoko obogaćeni uran.

I druge lokacije pod povećalom IAEA želi provjeriti i postrojenja u Natanzu i Fordou, za koja je poznato da sadrže nuklearni materijal. Kao potpisnik Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, Iran je obvezan omogućiti pristup inspektorima. Prema podacima agencije, Iran ima oko 440 kilograma uranija obogaćenog na 60 posto, što je korak do razine potrebne za nuklearno oružje. Dio tog materijala, prema ranijim procjenama, nalazi se u tunelima u Isfahanu. Teheran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski. Američki predsjednik Donald Trump pak opravdava angažman SAD-a sprječavanjem razvoja nuklearnog oružja, uz tvrdnju da su napadi 'uništili' iranski program. Novi pogon Grossi je otkrio da je Iran prošlog lipnja prijavio novu lokaciju za obogaćivanje urana u Isfahanu, a koja, čini se, nije bila pogođena u napadima. IAEA je razgovarala s Rusijom i drugim državama o mogućem izmještanju iranskog urana iz zemlje. Trump je izjavio da mu je Vladimir Putin ponudio pomoć, no poručio je da je važnije okončati rat u Ukrajini. Grossi ističe: 'Ključno je da taj materijal napusti Iran ili da se razrijedi.'