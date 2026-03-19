Fico potvrdio: Zajam za Ukrajinu ostaje blokiran!

Slovački premijer Robert Fico izjavio je nakon samita Europske unije da će zajam za Ukrajinu ostati blokiran.
U video-poruci poručio je i da nije određen rok za obnovu isporuka ruske nafte preko naftovoda ‘Družba’.
Iz Europskog vijeća ranije je priopćeno da čelnici država članica nisu uspjeli uvjeriti Mađarsku i Slovačku da povuku veto na paket od 90 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini, kao ni na 20. paket sankcija Rusiji.
Zastoj ukazuje na produbljene podjele unutar Europske unije oko daljnje potpore Ukrajini i politike prema Rusiji.