ništa ni od sankcija rusiji

Fico potvrdio: Zajam za Ukrajinu ostaje blokiran!

M. Šu.

19.03.2026 u 18:43

Robert Fico
Robert Fico Izvor: Profimedia / Autor: Alex Brandon / AFP / Profimedia
Slovački premijer Robert Fico izjavio je nakon samita Europske unije da će zajam za Ukrajinu ostati blokiran.

U video-poruci poručio je i da nije određen rok za obnovu isporuka ruske nafte preko naftovoda ‘Družba’.

Iz Europskog vijeća ranije je priopćeno da čelnici država članica nisu uspjeli uvjeriti Mađarsku i Slovačku da povuku veto na paket od 90 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini, kao ni na 20. paket sankcija Rusiji.

Zastoj ukazuje na produbljene podjele unutar Europske unije oko daljnje potpore Ukrajini i politike prema Rusiji.

neslana šala

neslana šala

fcas pred zidom

fcas pred zidom

ništa ni od sankcija rusiji

ništa ni od sankcija rusiji

Fico potvrdio: Zajam za Ukrajinu ostaje blokiran!

