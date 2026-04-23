Fen za kosu ili upaljač: Zagrijavali senzore na meteorološkoj postaji, pa se kladili na rast temperature

Francuske vlasti pokrenule su istragu zbog sumnje u manipulaciju opremom državne meteorološke službe nakon što su zabilježena neuobičajena očitanja temperature povezana s velikim dobitcima na platformi za klađenje Polymarket.

Podaci s meteorološke postaje Météo-France na pariškom aerodromu Charles de Gaulle korišteni su za zaključivanje oklada o temperaturi u Parizu tijekom ožujka i početkom travnja.

U pojedinim danima u igri je bilo više od 500.000 dolara, a nekoliko korisnika ostvarilo je značajne dobitke. Tri digitalna novčanika zaradila su više od 280.000 dolara kladeći se da će temperatura 15. travnja dosegnuti 19 stupnjeva Celzija, nakon čega je očitanje neočekivano poraslo za pet stupnjeva.