Fen za kosu ili upaljač: Zagrijavali senzore na meteorološkoj postaji, pa se kladili na rast temperature

Francuska policija istražuje moguće manipulacije meteorološkim podacima nakon što su neobični skokovi temperature u Parizu koincidirali s velikim dobitcima na internetskim okladama
Francuske vlasti pokrenule su istragu zbog sumnje u manipulaciju opremom državne meteorološke službe nakon što su zabilježena neuobičajena očitanja temperature povezana s velikim dobitcima na platformi za klađenje Polymarket.
Podaci s meteorološke postaje Météo-France na pariškom aerodromu Charles de Gaulle korišteni su za zaključivanje oklada o temperaturi u Parizu tijekom ožujka i početkom travnja.
U pojedinim danima u igri je bilo više od 500.000 dolara, a nekoliko korisnika ostvarilo je značajne dobitke. Tri digitalna novčanika zaradila su više od 280.000 dolara kladeći se da će temperatura 15. travnja dosegnuti 19 stupnjeva Celzija, nakon čega je očitanje neočekivano poraslo za pet stupnjeva.
Sumnju je dodatno potaknula činjenica da su neke oklade postavljene neposredno prije naglog rasta temperature, uključujući jednu koja je anonimnom korisniku donijela 21.000 dolara.
Na Discord kanalima Polymarketa anonimni kladitelji dijelili su sliku generiranu umjetnom inteligencijom koja prikazuje osobu s fenom usmjerenim prema meteorološkom senzoru uz pistu zračne luke.
‘Što si učinio sa senzorom temperature u pariškoj zračnoj luci jučer? Jesi li koristio fen ili upaljač?’, upitao je jedan kladitelj drugoga.
Météo-France potvrdio je da je podnio prijavu, navodeći da su ‘fizički tragovi na jednom od instrumenata i analiza podataka’ potaknuli sumnju. Istragu vodi odjel za kibernetički kriminal.
Polymarket je u međuvremenu prestao koristiti podatke s te postaje i prebacio se na drugu lokaciju u Parizu, ali nije poništio oklade niti vratio uloge.
Slučaj je otvorio šira pitanja o utjecaju platformi za klađenje na stvarne događaje, posebno s obzirom na rast njihove popularnosti među ulagačima i financijskim institucijama.