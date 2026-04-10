sumnjive transakcije

Bijela kuća u šoku: Zaposlenici vlade su se kladili na Trumpove odluke o Iranu?

M. Šurina

10.04.2026 u 07:08

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Bijela kuća upozorila je zaposlenike američke vlade da ne smiju zloupotrebljavati svoje položaje za sudjelovanje u okladama na tržištima budućih cijena, objavili su Wall Street Journal i Reuters pozivajući se na izvore.

Upozorenje dolazi nakon niza sumnjivih tržišnih poteza koji su prethodili važnim političkim odlukama predsjednika Donalda Trumpa, što je potaknulo pitanja o mogućem curenju povlaštenih informacija.

Prema dostupnim podacima, neposredno prije objave primirja ranije ovog tjedna, skupina računa na platformi za predviđanja Polymarket uložila je precizne i pravovremene oklade na prekid borbi 7. travnja. Time su ostvareni dobici od više stotina tisuća dolara.

vezane vijesti

Dodatno, podaci s burzi i izračuni Reutersa pokazuju da je neidentificirani ulagač ili više njih uložio oko 500 milijuna dolara na naftne terminske ugovore u vrlo kratkom razdoblju, neposredno prije Trumpove odluke o odgodi napada na iransku energetsku infrastrukturu 23. ožujka. Nakon te objave cijene nafte pale su za oko 15 posto.

Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle izjavio je za Reuters da bi članovima Kongresa i drugim državnim dužnosnicima trebalo zabraniti korištenje nejavnih informacija za financijsku korist.

Za sada nema službene potvrde da je došlo do zlouporabe, ali slučaj dodatno pojačava nadzor nad trgovanjem i okladama povezanima s političkim odlukama.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uživo: Rat na bliskom istoku

Primirje na rubu raspada: Izrael i Hezbolah razmijenjuju vatru; Iranci stigli u Islamabad?

  • 09:33

    Izrael: Mi smo u stanju rata Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir poručio je da Izrael nastavlja borbene operacije na jugu Libanona te da s Hezbolahom nema primirja. Tijekom posjeta području kod Bint Džbeila izjavio je da je izraelska vojska ‘u stanju rata’ i da je taj sektor trenutačno glavno bojište. Dodao je da primirje postoji samo u kontekstu Irana, uz napomenu da se borbe ondje mogu nastaviti u bilo kojem trenutku. Izjava dolazi nakon intenzivnog vala izraelskih zračnih napada u srijedu, u kojima je, prema libanonskim vlastima, poginulo više od 300 ljudi, što je najsmrtonosniji dan od početka aktualnih sukoba početkom ožujka.

  • 08:47

    Iranska delegacija stigla u Islamabad? Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira. Prema pisanju američkog lista, delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima. S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.

  • 07:47

    Izrael 'smanjio doživljaj'? U posljednja 24 sata zabilježeno je smanjenje intenziteta izraelskih napada na područje Bejruta, nakon velikog napada izvedenog u srijedu. Prema dostupnim informacijama, u libanonskoj prijestolnici od tada nije bilo novih udara, iako se vojne aktivnosti nastavljaju na jugu zemlje. Analitičari ističu da je riječ o primjetnom smanjenju operacija u Bejrutu, no za sada nije jasno je li riječ o privremenom zatišju ili planiranoj promjeni taktike. Istodobno, izraelski mediji, pozivajući se na dužnosnike, navode da Sjedinjene Američke Države vrše pritisak na izraelsku vladu kako bi došlo do smirivanja sukoba u Libanonu.
digitalno evidentiranje

Od danas nova pravila na granicama EU-a: Evo što se mijenja za putnike
gužva u prometu

Tramvaj iskočio na Savskoj: Nešto je bilo u tračnicama

najpopularnije

Još vijesti