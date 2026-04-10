Bijela kuća u šoku: Zaposlenici vlade su se kladili na Trumpove odluke o Iranu?

Prema dostupnim podacima, neposredno prije objave primirja ranije ovog tjedna, skupina računa na platformi za predviđanja Polymarket uložila je precizne i pravovremene oklade na prekid borbi 7. travnja . Time su ostvareni dobici od više stotina tisuća dolara.

Upozorenje dolazi nakon niza sumnjivih tržišnih poteza koji su prethodili važnim političkim odlukama predsjednika Donalda Trumpa , što je potaknulo pitanja o mogućem curenju povlaštenih informacija.

Dodatno, podaci s burzi i izračuni Reutersa pokazuju da je neidentificirani ulagač ili više njih uložio oko 500 milijuna dolara na naftne terminske ugovore u vrlo kratkom razdoblju, neposredno prije Trumpove odluke o odgodi napada na iransku energetsku infrastrukturu 23. ožujka. Nakon te objave cijene nafte pale su za oko 15 posto.

Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle izjavio je za Reuters da bi članovima Kongresa i drugim državnim dužnosnicima trebalo zabraniti korištenje nejavnih informacija za financijsku korist.

Za sada nema službene potvrde da je došlo do zlouporabe, ali slučaj dodatno pojačava nadzor nad trgovanjem i okladama povezanima s političkim odlukama.