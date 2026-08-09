Sirija i Rusija dogovorile budućnost ruskih baza u Tartusu i Hmeimimu

Ministarstvo je navelo da će sirijska država preuzeti upravljanje civilnim objektima, uključujući zračnu luku Hmeimim i komercijalni vez u luci Tartus, što će omogućiti njihovu postupnu integraciju u civilnu upravu zemlje.

Vojni objekti prenamijenit će se u zajedničke centre za obuku i osposobljavanje prema novim aranžmanima koji čuvaju interese obiju strana i tranzicija bi se trebala dovršiti u roku od tri mjeseca.