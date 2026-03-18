civili plaćaju cijenu

EU: 'Situacija u Libanonu je dramatična'

Bi. S. / Hina

18.03.2026 u 22:40

Borci Hezbolaha, ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Mohammed HUWAIS / AFP / Profimedia
Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat

'Europska unija je duboko zabrinuta zbog izraelske ofenzive u Libanonu koja već ima razorne humanitarne posljedice i riskira pokretanje dugotrajnog sukoba i Izrael bi trebao prekinuti svoje operacije u toj zemlji', objavila je glasnogovornica EU-a za vanjsku politiku Anitta Hipper.

U priopćenju se dodaje da je humanitarna situacija u Libanonu već dramatična, s kontinuiranim masovnim raseljavanjem više od milijun ljudi, što predstavlja oko 25 posto ukupnog libanonskog stanovništva.

Civili plaćaju najvišu cijenu i u smislu žrtava, koje već iznose otprilike 900 ljudi, uključujući više od 100 djece, prema podacima ministarstva zdravstva Libanona.

vezane vijesti

'Osuđujemo odluku Hezbolaha da uvuče Libanon u ovaj rat, njegovo odbijanje predaje oružja i nastavak neselektivnih napada na Izrael', kaže glasnogovornica.

Također se pozdravlja poziv libanonskih vlasti na izravne pregovore s Izraelom.

'Bitno je da Libanon i Izrael započnu izravne razgovore. Ponovno pozivamo sve strane na potpunu provedbu Rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti UN-a i podržavamo napore libanonske vlade da razoruža Hezbolah i okonča njegove vojne aktivnosti', istaknula je Hipper.

Hezbolah je šijitska islamistička organizacija osnovana 1980-ih godina, koja djeluje na jugu Libanona i koju podržava i financira Iran.

vezane vijesti

