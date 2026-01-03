Trump: Maduro je svrgnut i zarobljen. Rusija: Tražimo hitno pojašnjenje situacije!

Američki državni tajnik Marco Rubio ne očekuje nastavak akcija protiv Venezuele nakon uhićenja Nicolasa Madura, rekao je republikanski senator Mike Lee. Potvrdio je uhićenje Nicolasa Madura, kojemu će se suditi prema optužbama u SAD-u.

Sjedinjene Američke Države su napale Venezuelu i zarobile njenog dugotrajnog predsjednika Nicolasa Madura rekao je američki predsjednik Donald Trump, nakon što je više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta. Washington nije izravno intervenirao u Latinskoj Americi od invazije na Panamu 1989. kojom je zbog sličnih optužbi svrgnuo vojnog čelnika Manuela Noriegu. "Sjedinjene Američke Države su uspješno izvele velike napade protiv Venezuele i njenog vođe, predsjednika Nicolasa Madura, koji je zajedno sa svojom ženom zarobljen i zrakoplovom premješten iz zemlje", napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. >>Opširnije pročitaj OVDJE Tijek događaja pratite u nastavku 14:45 Naftne bušotine i rafinerije u Venezueli normalno rade i nisu oštećene u američkim napadima, objavila su dva izvora upućena u poslovanje državne energetske kompanije PDVSA. Luka La Guaira kod ​Caracasa, jedna od najvećih u zemlji ali koja se ne koristi za izvoz nafte, pretrpjela je veliku štetu, rekli su izvori. 14:30 Protiv Madura će u New Yorku biti podignuta optužnica vezana za drogu i oružje, prema američkim dužnosnicima. 14:10 Ujedinjeno Kraljevstvo nije "ni na koji način" bilo uključeno u napad Sjedinjenih Američkih Država na Venezuelu, kazao je britanski premijer Keir Starmer, javlja u subotu BBC. Starmer je rekao da još nije razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o operaciji uhićenja venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u Caracasu. >>Opširnije pročitajte OVDJE 13:45 Tko je Nicolas Maduro i zašto se zamjerio Trumpu? Maduro je rođen u radničkoj obitelji 23. studenog 1962. Otac mu je bio sindikalni vođa. Radio je kao vozač autobusa kada je vojni časnik Hugo Chavez vodio neuspjeli državni udar 1992. >>Opširnije pročitajte OVDJE

13:20 EU je u subotu pozvao na suzdržanost, deeskalaciju i poštivanje međunarodnog prava u Venezueli nakon što su Sjedinjene Države napale tu zemlju i zarobile predsjednika Nicolasa Madura. 13:00 Rusko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je duboku zabrinutost i osudilo američke vojne napade protiv Venezuele. Istaknuli su da žele da se spriječi daljnja eskalacija i da se pronađe rješenje kroz dijalog. 'Ruska Federacija potvrđuje svoju solidarnost sa narodom Venezuele i izražava podršku njenom rukovodstvu usmjerenom na zaštitu suvereniteta zemlje'. Rusija je zatražila 'hitno' pojašnjenje okolnosti zarobljavanja Nicolasa Madura.

Napad na Venezuelu Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ







+6 Napad na Venezuelu Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ

12:45 Američki državni tajnik Marco Rubio ne očekuje nastavak akcija protiv Venezuele nakon uhićenja Nicolasa Madura, rekao je republikanski senator Mike Lee, a objavio je BBC. Mike Lee potvrdio je uhićenje predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, kojemu će se suditi prema optužbama u SAD-u, nakon telefonskog razgovora s Rubiom. "On (Rubio) ne očekuje daljnje akcije u Venezueli sad kad je Maduro u američkom pritvoru", rekao je senator Lee. Lee dodaje da su američki napadi provedeni "kako bi se zaštitili i obranili oni koji izvršavaju nalog za uhićenje". 12.15 Venezuelanski ministar obrane naredio je da se vojska smjesta rasporedi diljem zemlje. Vladimir Padrino López je u televizijskom obraćanju pozvao na ujedinjeni pokret otpora protiv "najgore agresije" u povijesti Venezuele. Dodao je da zemlja ispunjava "Madurove naredbe" o aktiviranju svih rodova vojske. >>Opširnije pročitajte OVDJE 11.50 Potpredsjednica Venezuele Delcy Rodríguez izjavila je u subotu da vlada ne zna gdje su predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga Cilia Flores, objavio je BBC. >>Opširnije pročitajte OVDJE

11.45 Venezuela će se suprotstaviti prisutnosti stranih trupa, izjavio je ministar obrane Vladimir Padrino. 'Napali su nas, ali nas neće slomiti. Formirat ćemo neuništivi zid otpora', kazao je Padrino. 11.30 Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za New York Times: "Bila je ovo zapravo briljantna operacija".

11:00 Venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura zarobili su rano jutros pripadnici Delta Forcea, glavne specijalne jedinice američke vojske, kazali su američki dužnosnici za CBS News. 10:55 Potpredsjednica Venezuele Delcy Rodríguez izjavila je da vlasti trenutačno ne znaju gdje se nalaze predsjednik Nicolas Maduro ni prva dama Cilia Flores.

10:45 Trump je najavio konferenciju na novinare. Opširnije pročitajte OVDJE 10:30 Donald Trump potvrdio je da je venezuelski predsjednik Nicolas Maduro zarobljen i izveden iz zemlje, zajedno sa svojom suprugom Cillom Flores. Trump je potvrdio da je SAD izveo "napade velikih razmjera na Venezuelu" i "uhvatio njenog čelnika, predsjednika Nicolasa Madura" i njegovu suprugu i izbacio ih iz zemlje, prenosi BBC. 10.15 SAD je izveo napade na Venezuelu, rekao je američki dužnosnik u subotu, nakon što su eksplozije potresle glavni grad Caracas nakon višemjesečnih prijetnji predsjednika Donalda Trumpa predsjedniku Venezuele Nicolasu Maduru. Napadi su izvedeni i u Mirandi, Aragui i La Guairi, objavila je venezuelska vlada. Maduro je proglasio izvanredno stanje i mobilizirao obrambene snage. 10.10 Venezuelanci diljem prijestolnice bili su u stanju šoka i strahu dok su snimali stup dima i jarko narančaste bljeskove na nebu. "Ljubavi moja, o ne, pogledaj ovo", rekla je žena u video snimci dok su u daljini odjekivale eksplozije. 10.00 Eksplozije, zrakoplovi i crni dim mogli su se vidjeti diljem Caracasa od 2:00 do 3:30 sati po lokalnom vremenu, prema Reuterovim svjedocima i fotografijama koje kruže društvenim mrežama.. Pogledajte prve fotografije iz Venezuele

Napad na Venezuelu Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ







+6 Napad na Venezuelu Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ

Stigla oštra reakcija Venezuele 09:25 "U ovom trenutku bombardiraju Caracas", objavio je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro na X. "Upozorite sve - napali su Venezuelu. Bombardiraju raketama. (Organizacija američkih država) i UN moraju se odmah sastati." 09.00 sati Predsjednik Donald Trump naredio je napade na ciljeve unutar Venezuele, uključujući vojne objekte, rekli su američki dužnosnici za CBS News. Predsjednik Nicolas Maduro proglasio je izvanredno stanje. Venezuelska vlada izjavila je da "osuđuje" američku "vojnu agresiju". Optužila je SAD da pokušavaju "preuzeti strateške resurse Venezuele, posebno njezinu naftu i minerale, pokušavajući nasilno slomiti političku neovisnost nacije". 08.25 Uzrok i točne lokacije nisu još uvijek poznate. Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju više eksplozija diljem Caracasa.

La administración Trump ha iniciado una campaña de bombardeos ilegales en Caracas, Venezuela, atacando varias partes de la ciudad. pic.twitter.com/qi1T07UW8W — aapayés (@aapayes) January 3, 2026

08.00 Prva je eksplozija zabilježena oko 1:50 ujutro po lokalnom vremenu, a novinari CNN-a čuli su zvuk zrakoplova nakon eksplozija. Prema pisanju AP-a brojni građani istrčali su na ulice.

Trump više puta upozoravao Američki predsjednik Donald Trump više je puta upozorio da se SAD pripremaju poduzeti nove mjere protiv navodnih mreža za trgovinu drogom u Venezueli i da će udari na kopnu početi 'uskoro'. Prije nekoliko dana Trump je rekao da ostavlja otvorenom mogućnost rata s Venezuelom. "Ne isključujem to", rekao je za NBC News u telefonskom intervjuu. Trump je također rekao da će biti dodatnih zapljena tankera s naftom u blizini voda Venezuele.

Ubrzo je Trump naredio "blokadu" svih sankcioniranih tankera s naftom koji ulaze i izlaze iz Venezuele, u najnovijem potezu Washingtona za povećanje pritiska na vladu Nicolasa Madura, ciljajući na njezin glavni izvor prihoda, a potom je objavio i da je režim venezuelskog predsjednika Madura proglašen stranom terorističkom organizacijom. Nafta je glavni izvor prihoda Caracasa. Podložna embargu od 2019. godine, Venezuela prodaje svoju naftu na crnom tržištu po znatno nižim cijenama, posebno Kini. Trump je ranije već optužio Madurov režim da koristi naftu za financiranje "narkoterorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica".

Nicolas Maduro Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ







+2 Nicolas Maduro Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ