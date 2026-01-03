Trump zaprijetio još jednoj zemlji: 'Da živim tamo i da sam u vladi, bio bih zabrinut'

nije štedio riječi

Nakon uhićenja predsjednika Venezuele, Nicolasa Madura, Donald Trump je poručio da je situacija na Kubi vrlo slična

Nakon što je u brzoj noćnoj akciji uhvaćen predsjednik Venezuele Nicolas Maduro, američki predsjednik Donald Trump opširno je obrazlagao detalje cijele operacije. Nije propustio niti poslati nekoliko političkih poruka, naizgled nevezanih uz Venezuelu.

Naime, Trump je rekao na koji će način SAD upravljati Venezuelom do uspostavljanja nove vlasti te je pritom naglasio da se SAD želi "okružiti stabilnošću".

Na pitanje novinara je li to poruka i za vođu Kube, Miguela Diaz-Canela, američki je predsjednik poručio: "Kuba će na kraju biti nešto o čemu ćemo pričati jer je Kuba trenutno nacija koja propada. Želimo pomoći ljudima".

Situacija kao u Venezueli

Situaciju je opisao vrlo sličnom onoj u Venezueli. "Vrlo je slično u smislu da želimo pomoći ljudima na Kubi, ali želimo pomoći i ljudima koji su bili prisiljeni napustiti Kubu i živjeti u ovoj zemlji", dodao je Trump. 

Potom je pred medije doveo državnog tajnika Marca Rubija, inače sina prognanih Kubanaca. On je, pak, poručio da "kada predsjednik govori, treba ga shvatiti ozbiljno".

A Trump je rekao da su dio Madurove straže predstavljali i Kubanci, što ne odobrava. "Da živim u Havani i da sam u vladi, bio bih zabrinut", poslao je puno jasniju poruku.

