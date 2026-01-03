Trump zaprijetio još jednoj zemlji: 'Da živim tamo i da sam u vladi, bio bih zabrinut'

Nakon što je u brzoj noćnoj akciji uhvaćen predsjednik Venezuele Nicolas Maduro, američki predsjednik Donald Trump opširno je obrazlagao detalje cijele operacije. Nije propustio niti poslati nekoliko političkih poruka, naizgled nevezanih uz Venezuelu.

Naime, Trump je rekao na koji će način SAD upravljati Venezuelom do uspostavljanja nove vlasti te je pritom naglasio da se SAD želi "okružiti stabilnošću".

>>> UŽIVO: Trump poručio: 'Vodit ćemo Venezuelu', dobitnici Nobela za mir okrenuo leđa <<<

Na pitanje novinara je li to poruka i za vođu Kube, Miguela Diaz-Canela, američki je predsjednik poručio: "Kuba će na kraju biti nešto o čemu ćemo pričati jer je Kuba trenutno nacija koja propada. Želimo pomoći ljudima".