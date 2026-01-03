'Napali su nas, ali nas neće pokoriti. Ovo je najgora agresija u povijesti Venezuele!'

Vladimir Padrino López je u televizijskom obraćanju pozvao na ujedinjeni pokret otpora protiv "najgore agresije" u povijesti Venezuele. Dodao je da zemlja ispunjava "Madurove naredbe" o aktiviranju svih rodova vojske.

Venezuelanski ministar obrane naredio je da se vojska smjesta rasporedi diljem zemlje.

"Napali su nas, ali nas neće pokoriti", istaknuo je ministar. Venezuela će "pružiti otpor" stranim snagama, dodao je.

Venezuelska vlada ranije je optužila Sjedinjene Države za "izuzetno ozbiljnu vojnu agresiju" nakon što su u glavnom gradu Caracasu odjekivale eksplozije.