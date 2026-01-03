ministar obrane

'Napali su nas, ali nas neće pokoriti. Ovo je najgora agresija u povijesti Venezuele!'

I.J./Hina

03.01.2026 u 12:21

Trump naredio napad na Venezuelu
Trump naredio napad na Venezuelu Izvor: Profimedia: AL DRAGO / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/ / Autor: Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da je SAD izveo "napade velikih razmjera na Venezuelu" i "uhvatio njenog čelnika, predsjednika Nicolasa Madura" i njegovu suprugu i izbacio ih iz zemlje, prenosi BBC.

Venezuelanski ministar obrane naredio je da se vojska smjesta rasporedi diljem zemlje.

Vladimir Padrino López je u televizijskom obraćanju pozvao na ujedinjeni pokret otpora protiv "najgore agresije" u povijesti Venezuele. Dodao je da zemlja ispunjava "Madurove naredbe" o aktiviranju svih rodova vojske.

Napad na Venezuelu
Napad na Venezuelu Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ

"Napali su nas, ali nas neće pokoriti", istaknuo je ministar. Venezuela će "pružiti otpor" stranim snagama, dodao je.

Venezuelska vlada ranije je optužila Sjedinjene Države za "izuzetno ozbiljnu vojnu agresiju" nakon što su u glavnom gradu Caracasu odjekivale eksplozije.

Snimke koje je objavila venezuelska televizijska postaja NTN24 prikazuju eksplozije i oblake dima.

SAD je posljednjih mjeseci pojačao vojnu kampanju protiv navodnog krijumčarenja droge povezanog s Venezuelom, uključujući ciljanje luke.

Maduro je prethodno optužio Trumpovu administraciju da pokušava provesti promjenu režima u Caracasu.

Trump: Maduro je svrgnut i zarobljen. Rusija: Tražimo hitno pojašnjenje situacije!
Danas ključan sastanak koji bi mogao odgovoriti na pitanje svih pitanja
'Upozorite sve - napali su Venezuelu. Bombardiraju raketama.' Maduro proglasio izvanredno stanje!

