Otkriveno tko je zarobio Madura. Potpredsjednica Venezuele traži dokaze da je živ

Madura su zarobile specijane američke snage Delta Force, rekli su dužnosnici CBS News-u. Delta Force je glavna američka proruteroristička jedinica.

Dodala je da vlada zahtjeva dokaze da su oboje živi.

Zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau objavio je u subotu na X-u da će se Maduro suočiti s "pravdom", prenijela je agencija dpa.

"Nova zora za Venezuelu! Tiranin je otišao", objavio je Landau na X.

"Sada će se - konačno - suočiti s pravdom za svoje zločine", napisao je Landau.

Ranije je Trump objavio na Truh Socialu SAD izvršio "napade velikih razmjera na Venezuelu" i uhvatio Madura sa suprugom te ih odveo iz zemlje.

