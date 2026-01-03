Otkriveno tko je zarobio Madura. Potpredsjednica Venezuele traži dokaze da je živ

Potpredsjednica Venezuele Delcy Rodríguez izjavila je u subotu da vlada ne zna gdje su predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga Cilia Flores, objavio je BBC.
Dodala je da vlada zahtjeva dokaze da su oboje živi.
Madura su zarobile specijane američke snage Delta Force, rekli su dužnosnici CBS News-u. Delta Force je glavna američka proruteroristička jedinica.
Zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau objavio je u subotu na X-u da će se Maduro suočiti s "pravdom", prenijela je agencija dpa.
"Nova zora za Venezuelu! Tiranin je otišao", objavio je Landau na X.
"Sada će se - konačno - suočiti s pravdom za svoje zločine", napisao je Landau.
Ranije je Trump objavio na Truh Socialu SAD izvršio "napade velikih razmjera na Venezuelu" i uhvatio Madura sa suprugom te ih odveo iz zemlje.