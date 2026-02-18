Trump će okupiti 20 zemalja na sastanku Odbora za mir, posljednji ga odbio papa Lav

Američki predsjednik Donald Trump bit će u četvrtak u Washingtonu domaćin sastanka Odbora za mir, gdje će objaviti da su države članice obećale više od 5 milijardi dolara za obnovu i humanitarne napore u Gazi, priopćila je Bijela kuća.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u srijedu novinarima da će na sastanku sudjelovati više od 20 zemalja, dodajući da su se države članice obvezale osigurati tisuće vojnika za međunarodne stabilizacijske snage za Gazu.
Na pitanje o odluci Vatikana da ne sudjeluje u inicijativi, Leavitt je taj potez nazvala 'duboko nesretnim'.
Leavitt je rekla da će Trump predsjedavati prvim dijelom sastanka u četvrtak prije nego što otputuje iz Washingtona u posjet Georgiji.
Trump je 23. siječnja u Davosu u Švicarskoj potpisao dokumente o osnivanju Odbora za mir. Osnivanje odbora podržano je rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kao dio Trumpovog plana za Gazu.
'Predsjednik ima vrlo smion i ambiciozan plan i viziju obnove i rekonstrukcije Gaze, što je u punom jeku zahvaljujući Odboru za mir', rekla je Leavitt. 'Ovo je legitimna organizacija u kojoj postoje deseci zemalja članica iz cijelog svijeta.'
Dok su se regionalne bliskoistočne sile, uključujući Tursku, Egipat, Saudijsku Arabiju i Katar, kao i velike zemlje u razvoju poput Indonezije, pridružile odboru, globalne sile i tradicionalni zapadni saveznici SAD-a bili su oprezniji.
Kardinal Pietro Parolin, najviši diplomatski dužnosnik Vatikana, u utorak je izjavio da bi napore za rješavanje kriznih situacija trebali voditi Ujedinjeni narodi. Papa Lav, prvi američki papa i kritičar nekih Trumpovih politika, pozvan je da se pridruži odboru u siječnju.
Prema Trumpovom planu za Gazu, koji je u listopadu doveo do krhkog primirja, odbor je trebao nadzirati privremenu upravu Gaze. No, Trump je kasnije rekao da će se odbor, s njim kao predsjedateljem, proširiti kako bi se bavio globalnim sukobima. To je izazvalo zabrinutost da bi Odbor za mir mogao pokušati riješiti druge sukobe diljem svijeta i konkurirati Ujedinjenim narodima.