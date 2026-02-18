Trump će okupiti 20 zemalja na sastanku Odbora za mir, posljednji ga odbio papa Lav

Leavitt je rekla da će Trump predsjedavati prvim dijelom sastanka u četvrtak prije nego što otputuje iz Washingtona u posjet Georgiji.

Na pitanje o odluci Vatikana da ne sudjeluje u inicijativi, Leavitt je taj potez nazvala 'duboko nesretnim'.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u srijedu novinarima da će na sastanku sudjelovati više od 20 zemalja, dodajući da su se države članice obvezale osigurati tisuće vojnika za međunarodne stabilizacijske snage za Gazu.

Trump je 23. siječnja u Davosu u Švicarskoj potpisao dokumente o osnivanju Odbora za mir. Osnivanje odbora podržano je rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kao dio Trumpovog plana za Gazu.

'Predsjednik ima vrlo smion i ambiciozan plan i viziju obnove i rekonstrukcije Gaze, što je u punom jeku zahvaljujući Odboru za mir', rekla je Leavitt. 'Ovo je legitimna organizacija u kojoj postoje deseci zemalja članica iz cijelog svijeta.'

Dok su se regionalne bliskoistočne sile, uključujući Tursku, Egipat, Saudijsku Arabiju i Katar, kao i velike zemlje u razvoju poput Indonezije, pridružile odboru, globalne sile i tradicionalni zapadni saveznici SAD-a bili su oprezniji.

Kardinal Pietro Parolin, najviši diplomatski dužnosnik Vatikana, u utorak je izjavio da bi napore za rješavanje kriznih situacija trebali voditi Ujedinjeni narodi. Papa Lav, prvi američki papa i kritičar nekih Trumpovih politika, pozvan je da se pridruži odboru u siječnju.

Prema Trumpovom planu za Gazu, koji je u listopadu doveo do krhkog primirja, odbor je trebao nadzirati privremenu upravu Gaze. No, Trump je kasnije rekao da će se odbor, s njim kao predsjedateljem, proširiti kako bi se bavio globalnim sukobima. To je izazvalo zabrinutost da bi Odbor za mir mogao pokušati riješiti druge sukobe diljem svijeta i konkurirati Ujedinjenim narodima.