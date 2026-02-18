SAD Iranu prijeti napadom: 'Bilo bi vrlo uputno da postignemo dogovor'

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt uputila je ovo najnovije upozorenje nakon što je Iran u srijedu izjavio da "razvija okvir" za napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama.

Predsjednik Donald Trump upozorio je i London da se ne "odriče" vojne baze u Indijskom oceanu, tvrdeći da bi ona bila ključna u slučaju napada na Iran, ako Teheran "odluči ne postići sporazum".

Dvije su zemlje rivali zaključile drugi krug neizravnih pregovora u utorak u okolici Ženeve uz posredovanje Omana, u kontekstu intenziviranog američkog vojnog raspoređivanja u Perzijskom zaljevu.