Troje mrtvih u lavinama u zapadnoj Austriji

M. Šu./Hina

18.02.2026 u 22:27

Austrijska policija objavila je u srijedu da su tri osobe poginule u lavinama koje su pogodile planine na zapadu zemlje.

Među njima je njemački skijaš koji je poginuo u Tirolu, rekla je tamošnja glasnogovornica policije za agenciju dpa.

Samo u Tirolu, više od 30 lavina zabilježeno je u srijedu.

Druga žrtva bio je 71-ogodišnji muškarac čija je smrt potvrđena u Fissu. Policija nije dala nikakve dodatne pojedinosti.

Još je jedan muškarac poginuo u lavini u pokrajini Vorarlberg. Agencija APA javila je da je do te nesreće došlo u skijaškom području Sonnenkopf.

Brojne lavine zabilježene su u pokrajini Salzburg gdje je iz snijega izvučen 70-ogodišnji turni skijaš.

Stanje s lavinama u zapadnoj Austriji i dalje je rizično, a službe za upozoravanje proglasile su drugi najviši stupanj opasnosti u Tirolu i Vorarlbergu.

