Troje mrtvih u lavinama u zapadnoj Austriji

Među njima je njemački skijaš koji je poginuo u Tirolu, rekla je tamošnja glasnogovornica policije za agenciju dpa.

Samo u Tirolu, više od 30 lavina zabilježeno je u srijedu.

Druga žrtva bio je 71-ogodišnji muškarac čija je smrt potvrđena u Fissu. Policija nije dala nikakve dodatne pojedinosti.