iduća dva mjeseca

Trump naredio američkoj vojsci: Fokusirajte se isključivo na 'karantenu' za venezuelansku naftu

M. Šu./Hina

24.12.2025 u 21:14

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW
Bionic
Reading

Bijela kuća naredila je američkim vojnim snagama da se gotovo isključivo usredotoče na provođenje "karantene" za venezuelansku naftu najmanje sljedeća dva mjeseca, rekao je u srijedu američki dužnosnik za Reuters.

"Iako vojne opcije još uvijek postoje, fokus je prvo na korištenju ekonomskog pritiska provođenjem sankcija kako bi se postigao ishod koji Bijela kuća traži", rekao je dužnosnik. Izjava bi mogla ublažiti neposrednu mogućnost američkih kopnenih napada na Venezuelu za koje je predsjednik Donald Trump više puta rekao da bi se mogli dogoditi.

vezane vijesti

Dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je naredba Bijele kuće bila da se američke snage usredotoče gotovo isključivo "na karantenu za venezuelansku naftu najmanje sljedeća dva mjeseca".

„Dosadašnji napori izvršili su ogroman pritisak na (venezuelanskog predsjednika Nicolasa) Madura i vjeruje se da će se Venezuela do kraja siječnja suočiti s ekonomskom katastrofom ako ne pristane na značajne ustupke SAD-u“, rekao je dužnosnik.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
blagdanske želje

blagdanske želje

VIDEO Zelenski poslao božićnu poruku Ukrajincima: 'Svatko od nas u sebi možda misli - neka on umre'
pad nadstrešnice

pad nadstrešnice

Sud odbacio optužbe protiv bivšeg ministra za novosadsku tragediju, pljušte osude
kažnjavanje građana

kažnjavanje građana

Plave vrećice su veći problem od klima i zatvorenih balkona? Ovako se sporni zakon provodi u praksi

najpopularnije

Još vijesti