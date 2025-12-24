Trump naredio američkoj vojsci: Fokusirajte se isključivo na 'karantenu' za venezuelansku naftu

"Iako vojne opcije još uvijek postoje, fokus je prvo na korištenju ekonomskog pritiska provođenjem sankcija kako bi se postigao ishod koji Bijela kuća traži", rekao je dužnosnik. Izjava bi mogla ublažiti neposrednu mogućnost američkih kopnenih napada na Venezuelu za koje je predsjednik Donald Trump više puta rekao da bi se mogli dogoditi.

Dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je naredba Bijele kuće bila da se američke snage usredotoče gotovo isključivo "na karantenu za venezuelansku naftu najmanje sljedeća dva mjeseca".

„Dosadašnji napori izvršili su ogroman pritisak na (venezuelanskog predsjednika Nicolasa) Madura i vjeruje se da će se Venezuela do kraja siječnja suočiti s ekonomskom katastrofom ako ne pristane na značajne ustupke SAD-u“, rekao je dužnosnik.