Europa podijeljena oko zbivanja u Venezueli: Je li Trumpova intervencija opravdana ili nije?

Čelnici Francuske i Njemačke blago su pozdravili svrgnuće Nicolasa Madura s vlasti u Venezueli, španjolski premijer smatra da je američka intervencija protivna međunarodnom pravu, a talijanska premijerka da je posve legitimna, dok britanski premijer 'neće proliti suze' za Madurom

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u subotu, nakon američkog napada koji je doveo do hvatanja predsjednika Venezuele, na "mirni" i "demokratski" prijenos vlasti u toj zemlji gdje se narod može samo radovati jer se riješio diktature Nicolasa Madura. >>> Trump poručio: 'Vodit ćemo Venezuelu', i zaprijetio još jednoj zemlji: Stigao mu je odgovor <<< "Preuzimanjem vlasti i gaženjem temeljnih sloboda, Nicolas Maduro ozbiljno je potkopao dostojanstvo vlastitog naroda", napisao je francuski predsjednik na X-u.

The Venezuelan people are today rid of Nicolás Maduro’s dictatorship and can only rejoice.



By seizing power and trampling on fundamental freedoms, Nicolás Maduro gravely undermined the dignity of his own people.



The upcoming transition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

Šef države zalaže se za tranziciju, "koja poštuje volju venezuelskog naroda", koju bi "što je brže moguće" osigurao Edmundo Gonzalez Urrutia, kandidat oporbe na predsjedničkim izborima 2024.

En confisquant le pouvoir au peuple vénézuélien, en le privant de ses libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à sa dignité et à son droit à l'auto-détermination. La France s'est engagée avec constance, notamment par ses actions de médiation, en faveur du… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 3, 2026

Macron se nije izjašnjavao o pravnoj strani američke intervencije, ali je ranije njegov ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot rekao da je američko uhićenje Nicolasa Madura protivno međunarodnom pravu. Donald Trump je ranije rekao da će SAD voditi Venezuelu do "sigurne" političke tranzicije, ali nije spomenuo Gonzaleza Urrutiju. Šefica oporbe i dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Corina Machado kazala je da bi Gonzalez Urrutia trebao odmah preuzeti vođenje zemlje.

Nijemci ne žure s ocjenama Njemački kancelar Friedrich Merz ocijenio je da je Maduro "doveo svoju zemlju do propasti." Maduro je "odigrao problematičnu ulogu u regiji", posebno "uključivanjem Venezuele u trgovinu drogom", izjavio je Merz, napominjući da Njemačka nije priznala posljednje venezuelske izbore, koje smatra "namještenima". Kazao je i da nije još spreman pravno procijeniti američki napad na Venezuelu. "Pravna klasifikacija američke operacije je složena. Ne žurimo s tim“, izjavio je u subotu. Oprečni stavovi Španjolska neće priznati američku intervenciju u Venezueli koja krši međunarodno pravo, rekao je premijer Pedro Sanchez, nakon što su američke snage u noćnoj operaciji zarobile dugogodišnjeg venezuelskog predsjednika. "Španjolska nije priznala Madurov režim. Ali neće priznati ni intervenciju koja krši međunarodno pravo", napisao je Sanchez na X-u.

España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo.



Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

Talijanska premijerka Giorgia Meloni ocijenila je legitimnom vojnu operaciju provedenu u subotu u Venezueli, nazivajući je "obrambenom intervencijom", naglašavajući ipak da vojna sila ne bi smjela biti korištena za promjenu režima. "U skladu s dugogodišnjim stavom Italije, vlada smatra da vanjska vojna akcija nije način za okončanje totalitarnih režima, ali istodobno smatra obrambenu vojnu intervenciju legitimnom protiv hibridnih napada (...), kao i u slučaju subjekata koji potiču i promiču trgovinu drogom", rekla je u priopćenju.

