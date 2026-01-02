Maduro želi pričati s Trumpom: 'Prvi je razgovor bio ugodan, ali ne i razvoj situacije'

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro u četvrtak nije htio odgovoriti na pitanje o navodnom američkom napadu na pristanište brodova u Venezueli, ali je rekao da je otvoren za suradnju s Washingtonom u borbi protiv trgovine drogom nakon više tjedana američkog vojnog pritiska.

"Gdje god žele i kad god žele", rekao je Maduro o ideji dijaloga sa Sjedinjenim Državama o trgovini drogom, nafti i migracijama u intervjuu na državnoj televiziji. Madurova vlada nije ni potvrdila ni demantirala američki napad na pristanište za koje je američki predsjednik Donald Trump rekao da je služilo venezuelskim brodovima za krijumčarenje droge. Na izravno pitanje potvrđuje li ili opovrgava napad, Maduro je rekao u četvrtak da bi "o tome mogli razgovarati za nekoliko dana".

Trump kaže da je bombardirao pristanište venezuelskih brodova Napad bi predstavljao prvi poznati kopneni udar američke vojne kampanje protiv trgovine drogom iz Latinske Amerike. Trump je u ponedjeljak rekao da su Sjedinjene Države napale i uništile pristanište za navodne venezuelske brodove s drogom. Trump nije rekao je li riječ o vojnoj ili CIA-inoj operaciji niti gdje se napad dogodio, samo je rekao da se napad dogodio "uz obalu". "Došlo je do velike eksplozije u pristaništu u kojemu krcaju brodove drogom", rekao je Trump novinarima u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.