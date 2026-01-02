geopolitičke trzavice

Maduro želi pričati s Trumpom: 'Prvi je razgovor bio ugodan, ali ne i razvoj situacije'

I.K./Hina

02.01.2026 u 08:14

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA
Bionic
Reading

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro u četvrtak nije htio odgovoriti na pitanje o navodnom američkom napadu na pristanište brodova u Venezueli, ali je rekao da je otvoren za suradnju s Washingtonom u borbi protiv trgovine drogom nakon više tjedana američkog vojnog pritiska.

"Gdje god žele i kad god žele", rekao je Maduro o ideji dijaloga sa Sjedinjenim Državama o trgovini drogom, nafti i migracijama u intervjuu na državnoj televiziji.

Madurova vlada nije ni potvrdila ni demantirala američki napad na pristanište za koje je američki predsjednik Donald Trump rekao da je služilo venezuelskim brodovima za krijumčarenje droge.

Na izravno pitanje potvrđuje li ili opovrgava napad, Maduro je rekao u četvrtak da bi "o tome mogli razgovarati za nekoliko dana".

Trump kaže da je bombardirao pristanište venezuelskih brodova

Napad bi predstavljao prvi poznati kopneni udar američke vojne kampanje protiv trgovine drogom iz Latinske Amerike.

Trump je u ponedjeljak rekao da su Sjedinjene Države napale i uništile pristanište za navodne venezuelske brodove s drogom.

Trump nije rekao je li riječ o vojnoj ili CIA-inoj operaciji niti gdje se napad dogodio, samo je rekao da se napad dogodio "uz obalu".

"Došlo je do velike eksplozije u pristaništu u kojemu krcaju brodove drogom", rekao je Trump novinarima u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT

Maduro kaže da su se dobro obranili

Maduro je u intervjuu inzistirao na tome da se Venezuela dobro branila dok su Sjedinjene Države provodile svoju vojnu kampanju na moru. "Naš narod je siguran i u miru", rekao je.

Maduro je rekao da nije razgovarao s Trumpom od 12. studenog, kada je imao razgovore koje je opisao srdačnim i punim poštovanja.

"Mislim da je taj razgovor bio čak i ugodan, ali od tada razvoj (situacije) nije bio ugodan. Pričekajmo", rekao je Maduro. "Ako žele ozbiljno razgovarati o sporazumu o borbi protiv trgovine drogom, mi smo spremni", rekao je predsjednik Venezuele.

Trumpova administracija optužuje Madura da vodi narko kartel i tvrdi da SAD samo poduzima mjere protiv trgovine drogom, ali ljevičarski vođa niječe bilo kakvu umiješanost u trgovinu narkoticima i govori da SAD želi provesti državni udar jer Venezuela ima najveće poznate rezerve nafte na Zemlji.

tportal
