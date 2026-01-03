Maduro bi trebao završiti u New Yorku, javio se novi gradonačelnik: 'To je čin rata'

Maduro i njegova supruga, koji su uhićeni u noćnoj akciji u Caracasu, trenutno se nalaze na putu u New York , gdje bi trebali biti pritvoreni i suočeni s federalnom optužnicom za "narkoterorizam".

Težnja za promjenom režima

Mamdani, koji je tek tri dana u mandatu gradonačelnika, rekao je da je obaviješten o operaciji, kao i o Madurovom "planiranom zatvaranju u saveznom pritvoru u New Yorku".

"Jednostrani napad na suverenu naciju je čin rata i kršenje saveznog i međunarodnog zakona. Ova očita težnja za promjenom režima ne utječe samo na one u inozemstvu, već izravno utječe na Njujorčane, uključujući desetke tisuća Venezuelanaca koji ovaj grad nazivaju domom. Moj fokus je njihova sigurnost i sigurnost svakog Njujorčanina, a moja administracija će nastaviti pratiti situaciju i izdavati relevantne smjernice", rekao je Mamdani za CNN.