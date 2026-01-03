Maduro bi trebao završiti u New Yorku, javio se novi gradonačelnik: 'To je čin rata'

Zohran Mamdani, koji je tek tri dana gradonačelnik New Yorka komentirao je uhićenje predsjednika Venezuele Nicolasa Madura. Inače, najveći američki grad je dom rastuće venezuelanske zajednice
Novoizabrani gradonačelnik New Yorka, Zohran Mamdani nazvao je američku operaciju u kojoj je zarobljen predsjednik Venezuele Nicolás Maduro "činom rata" i kršenjem međunarodnog i saveznog zakona.
Maduro i njegova supruga, koji su uhićeni u noćnoj akciji u Caracasu, trenutno se nalaze na putu u New York, gdje bi trebali biti pritvoreni i suočeni s federalnom optužnicom za "narkoterorizam".
Težnja za promjenom režima
Mamdani, koji je tek tri dana u mandatu gradonačelnika, rekao je da je obaviješten o operaciji, kao i o Madurovom "planiranom zatvaranju u saveznom pritvoru u New Yorku".
"Jednostrani napad na suverenu naciju je čin rata i kršenje saveznog i međunarodnog zakona. Ova očita težnja za promjenom režima ne utječe samo na one u inozemstvu, već izravno utječe na Njujorčane, uključujući desetke tisuća Venezuelanaca koji ovaj grad nazivaju domom. Moj fokus je njihova sigurnost i sigurnost svakog Njujorčanina, a moja administracija će nastaviti pratiti situaciju i izdavati relevantne smjernice", rekao je Mamdani za CNN.
Drugi dom Venezuelancima
Inače, New York je dom rastuće venezuelanske zajednice, koja se u posljednje tri godine proširila dolaskom desetaka tisuća ljudi iz svoje domovine. To je 2022. godine izazvalo migrantsku krizu u najvećem američkom gradu.
Mamdani, koji se opisuje kao demokratski socijalist, tijekom kampanje se suočio s kritikama, jer je oklijevao nazvati Madura diktatorom. Kasnije je pojasnio svoj stav, rekavši da vjeruje da je Maduro diktator.