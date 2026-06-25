Dječak (14) preminuo nakon pada s romobila, liječnici nisu mogli ništa učiniti

Četrnaestogodišnji dječak koji je u ponedjeljak u Metkoviću pao s romobila, preminuo je u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru od zadobivenih ozljeda, izvijestila je PU dubrovačko-neretvanska.

Nesreća se dogodila na nerazvrstanoj cesti u blizini Ulice Ljudevita Gaja, kad je dječak izgubio kontrolu nad električnim romobilom nakon čega je pao na kolnik.

"Budući da za vrijeme vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, uslijed pada zadobio je teške tjelesne ozljede glave opasne po život. Unatoč hitnoj medicinskoj intervenciji i intenzivnom liječenju u SKB Mostar, pacijent je od posljedica ozljeda preminuo 24. lipnja u noćnim satima", izvijestila je policija.