Dječak (14) preminuo nakon pada s romobila, liječnici nisu mogli ništa učiniti

Dva dana nakon što je pao s romobila, 14-godišnji dječak iz Metkovića preminuo je u mostarskoj bolnici od zadobivenih ozljeda
Četrnaestogodišnji dječak koji je u ponedjeljak u Metkoviću pao s romobila, preminuo je u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru od zadobivenih ozljeda, izvijestila je PU dubrovačko-neretvanska.
Nesreća se dogodila na nerazvrstanoj cesti u blizini Ulice Ljudevita Gaja, kad je dječak izgubio kontrolu nad električnim romobilom nakon čega je pao na kolnik.
"Budući da za vrijeme vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, uslijed pada zadobio je teške tjelesne ozljede glave opasne po život. Unatoč hitnoj medicinskoj intervenciji i intenzivnom liječenju u SKB Mostar, pacijent je od posljedica ozljeda preminuo 24. lipnja u noćnim satima", izvijestila je policija.
Upozorenja policije
Posebno izviješće o tragičnoj nesreći podnijeli su Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku, a vozačima romobila uputili su posebna upozorenja.
Istaknuli su da je nošenje zaštitne kacige tijekom vožnje zakonska obveza, čije se nepridržavanje kažnjava s 30 eura, a zabranjeno je koristiti mobitel ili nositi slušalice u oba uha jer to znatno smanjuje mogućnost pravovremene reakcije u prometu. Vozači romobila dužni su se kretati biciklističkim stazama ili trakama, a ako one ne postoje, nogostupom isključivo brzinom hoda uz obvezno propuštanje pješaka. U suprotnom, kazne su od 60 do 130 eura.
Električnim romobilima na javnim prometnim površinama smiju upravljati isključivo osobe koje su navršile 14 godina, dok tijekom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti vozači moraju imati upaljena svjetla na vozilu te nositi reflektirajući prsluk ili odjeću.
Roditelje mlađih vozača upozoravaju da su odgovorni za postupke svoje djece te da prije kupnje romobila provjere tehničke karakteristike, jer vozila koja prelaze zakonom dopuštene brzine ili snagu motora ne smatraju se osobnim prijevoznim sredstvima, već podliježu drugim zakonskim pravilima i sankcijama, koje se kreću od 660 do 1990 eura.