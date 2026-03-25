POSLAO MIROVNI PLAN

Teheran pristao na ključan Trumpov uvjet: Cijene nafte pale, burze rastu

Donald Trump

Izvor: EPA  /  Autor: Graeme Sloan / POOL
  • Maja Čohan
  • Zadnja izmjena 25.03.2026 06:20
  • Objavljeno 25.03.2026 u 06:06
Cijene nafte pale su, a burze su porasle nakon što je Donald Trump objavio da je Iranu poslao mirovni plan te da je Teheran pristao na ključni uvjet – da nikada neće razviti nuklearno oružje

Referentna cijena sirove nafte Brent pala je za oko sedam posto, na razinu ispod 100 dolara po barelu, dok se američki West Texas Intermediate kretao oko 87 dolara, javlja Independent.

Prema pisanju američkih i izraelskih medija, Sjedinjene Američke Države predlažu jednomjesečno primirje tijekom kojeg bi se pregovaralo o uvjetima plana od 15 točaka. Taj plan, među ostalim, uključuje demontažu glavnih iranskih nuklearnih postrojenja, obustavu programa obogaćivanja urana, privremeni prekid razvoja balističkih projektila te ponovno otvaranje Hormuški tjesnac.

Trump tvrdi da je Iran već pristao na njegov najvažniji zahtjev – zaustavljanje rata protiv Teherana. ‘Pristali su’, rekao je. ‘Nikada neće imati nuklearno oružje. Na to su pristali.’

    Razmjena napada Izraela i Irana

    Tijekom noći Izrael i Iran razmijenili su napade, dok je izraelska vojska upozorila stanovnike južnog Bejruta na evakuaciju.

    Dron je pogodio Međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu, izazvavši požar, ali bez žrtava.

    Saudijska Arabija presrela je dronove tijekom noći, dok je Bahrein oglasio uzbunu i pozvao građane da potraže zaklon.

    Pentagon šalje još vojske na Bliski istok

    Unatoč njegovim nastojanjima da se sukob okonča, SAD istodobno pripremaju dodatno vojno jačanje na Bliskom istoku. Pentagon je, prema objavi The New York Timesa, naložio je premještanje oko 2000 vojnika iz 82. zračno-desantne divizije u regiju, pozivajući se na izvore iz obrambenih krugova. Ta brigada može rasporediti padobrance i opremu bilo gdje u svijetu u roku od 18 sati, prenosi Independent.

IZRAELSKI SUSTAV

Što sve ima famozna 'Davidova praćka' oko koje su se pokefali Anušić i Milanović?
MREŽA SPORAZUMA

Europa iza kulisa potiho igra ključnu ulogu u ratu na Bliskom istoku
POSJET ZAGREBU

Milanović Makedoncima poručio da ne trče u EU pod svaku cijenu, a evo što je predsjednici rekao Plenković

