Teheran pristao na ključan Trumpov uvjet: Cijene nafte pale, burze rastu

Referentna cijena sirove nafte Brent pala je za oko sedam posto, na razinu ispod 100 dolara po barelu, dok se američki West Texas Intermediate kretao oko 87 dolara, javlja Independent.

Prema pisanju američkih i izraelskih medija, Sjedinjene Američke Države predlažu jednomjesečno primirje tijekom kojeg bi se pregovaralo o uvjetima plana od 15 točaka. Taj plan, među ostalim, uključuje demontažu glavnih iranskih nuklearnih postrojenja, obustavu programa obogaćivanja urana, privremeni prekid razvoja balističkih projektila te ponovno otvaranje Hormuški tjesnac.

Trump tvrdi da je Iran već pristao na njegov najvažniji zahtjev – zaustavljanje rata protiv Teherana. ‘Pristali su’, rekao je. ‘Nikada neće imati nuklearno oružje. Na to su pristali.’