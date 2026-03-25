Teheran pristao na ključan Trumpov uvjet: Cijene nafte pale, burze rastu

Referentna cijena sirove nafte Brent pala je za oko sedam posto, na razinu ispod 100 dolara po barelu, dok se američki West Texas Intermediate kretao oko 87 dolara, javlja Independent.
Prema pisanju američkih i izraelskih medija, Sjedinjene Američke Države predlažu jednomjesečno primirje tijekom kojeg bi se pregovaralo o uvjetima plana od 15 točaka. Taj plan, među ostalim, uključuje demontažu glavnih iranskih nuklearnih postrojenja, obustavu programa obogaćivanja urana, privremeni prekid razvoja balističkih projektila te ponovno otvaranje Hormuški tjesnac.
Trump tvrdi da je Iran već pristao na njegov najvažniji zahtjev – zaustavljanje rata protiv Teherana. ‘Pristali su’, rekao je. ‘Nikada neće imati nuklearno oružje. Na to su pristali.’
06:20
Razmjena napada Izraela i Irana
Tijekom noći Izrael i Iran razmijenili su napade, dok je izraelska vojska upozorila stanovnike južnog Bejruta na evakuaciju.
Dron je pogodio Međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu, izazvavši požar, ali bez žrtava.
Saudijska Arabija presrela je dronove tijekom noći, dok je Bahrein oglasio uzbunu i pozvao građane da potraže zaklon.
06:18
Pentagon šalje još vojske na Bliski istok
Unatoč njegovim nastojanjima da se sukob okonča, SAD istodobno pripremaju dodatno vojno jačanje na Bliskom istoku. Pentagon je, prema objavi The New York Timesa, naložio je premještanje oko 2000 vojnika iz 82. zračno-desantne divizije u regiju, pozivajući se na izvore iz obrambenih krugova. Ta brigada može rasporediti padobrance i opremu bilo gdje u svijetu u roku od 18 sati, prenosi Independent.