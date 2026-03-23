Bolje ikad nego nikad: Britanski razarač konačno stigao do Cipra

HMS Dragon bio je u šestotjednom remontu u Portsmouthu, no operativno je osposobljen za samo šest dana, uz rad posade od 22 sata dnevno. Oporba tvrdi da je vlada trebala ranije predvidjeti eskalaciju sukoba i unaprijed rasporediti vojne kapacitete.

Ciparske vlasti također su izrazile zabrinutost jer je dron uspio pogoditi bazu, uz poruku da bi se uloga britanske vojne prisutnosti na otoku mogla preispitati.

Britanska vlada suočila se s kritikama zbog sporog slanja ratnog broda u regiju , nakon što su Grčka i Francuska ranije poslale dodatne pomorske snage u pomoć Cipru.

Razarač tipa 45 od ponedjeljka navečer započinje ‘operativnu integraciju u obranu Cipra ’, rekao je Healey zastupnicima.

Healey je potvrdio i da je Iran pokušao izvesti dva napada na zajedničku britansko-američku bazu na otoku Diego Garcia.

Naglasio je da ne postoji procjena da je Ujedinjeno Kraljevstvo izravna meta napada te da raspolaže resursima i savezništvima za obranu.

U Cipru je raspoređeno dodatnih 500 pripadnika protuzračne obrane, a britanski zrakoplovi i mornarica dosad su ostvarili gotovo 900 sati leta u obrani Cipra, Jordana, Bahreina, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

HMS Dragon opremljen je sustavom Sea Viper za presretanje projektila i dronova, koji će imati ‘ključnu ulogu u zaštiti britanskih interesa na Bliskom istoku’.

Healey je također potvrdio da je premijer odobrio korištenje britanskih baza za američke obrambene napade na iranske ciljeve, uključujući raketne kapacitete koji prijete Hormuškom tjesnacu.

Tjesnac, ključan za globalnu opskrbu energijom, posljednjih je tjedana gotovo neprohodan zbog oštećenja infrastrukture.

Ministar je optužio Iran da ‘drži Hormuški tjesnac kao taoca’ postavljanjem mina i napadima na brodove te najavio suradnju s američkim zapovjedništvom na planovima za ponovno otvaranje plovnog puta.

‘Odlučni smo da Ujedinjeno Kraljevstvo ima vodeću ulogu u osiguravanju slobodne i sigurne plovidbe’, poručio je.