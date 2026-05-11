TEHERAN TRAŽI JAMSTVA

Iran želi sudjelovati na Svjetskom prvenstvu u nogometu, ali ne bez uvjeta

Ma.Č.

11.05.2026 u 08:03

Iran je označen kao odsutan dok glavni tajnik FIFA-e Mattias Grafstrom provodi prozivku tijekom 76. FIFA-inog kongresa, 30. travnja 2026. Izvor: Profimedia / Autor: DARRYL DYCK / PA Images
Iranski nogometni savez poručio je u subotu da će ta zemlja ‘sigurno’ nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, ali je istodobno zatražio da domaćini turnira ispune uvjete

Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko trebali bi uzeti u obzir zabrinutost Teherana oko putovanja reprezentacije i načina na koji će igrači i dužnosnici biti tretirani tijekom natjecanja, piše Independent.

‘Svi igrači i članovi stručnog stožera, posebno oni koji su vojni rok služili u Iranskoj revolucionarnoj gardi, moraju bez problema dobiti vize’, izjavio je predsjednik Nogometnog saveza Irana Mehdi Taj, prenijeli su iranski mediji.

Iranska reprezentacija dolazi iz zemlje koja se nalazi u krhkom primirju sa Sjedinjene Američke Države nakon što su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli rat napadima na Iran. Istodobno, iranski građani i dalje podliježu zabrani putovanja koju je uvela administracija Donalda Trumpa.

Uvjeti Irana za sudjelovanje na natjecanju

U priopćenju koje je objavila državna novinska agencija IRNA, Taj je u petak rekao da je Iran iznio uvjete vezane uz sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu, uključujući jamstva oko izdavanja viza, sigurnosti te tretmana iranskih igrača i dužnosnika. Dodao je i da će Islamska Republika nastupiti na turniru ‘bez odricanja od svojih uvjerenja, kulture i vrijednosti’.

Njegove izjave dolaze nakon što su kanadske vlasti prošlog mjeseca Tajju zabranile ulazak u zemlju uoči Fifina kongresa, navodno zbog njegovih ranijih veza s moćnom Iranskom revolucionarnom gardom, koju su i Sjedinjene Američke Države i Kanada proglasile terorističkom organizacijom.

Taj je više puta naglasio da će Iran od Fife tražiti jamstva da će iranski dužnosnici, reprezentativci, državna zastava i himna tijekom Svjetskog prvenstva biti tretirani s poštovanjem.

Zabrinutost oko izdavanja viza osobama koje su obvezni vojni rok odslužile u Revolucionarnoj gardi ranije su već iznosili i drugi iranski dužnosnici.

To bi pitanje moglo utjecati i na jednog od ključnih iranskih nogometaša, kapetana reprezentacije i napadača Mehdija Taremija, koji je vojni rok također služio u Revolucionarnoj gardi. U Iranu se ročnici mogu rasporediti i u policiju ili vojsku, često nasumičnim odabirom.

Iran će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini G, zajedno s Belgija, Novi Zeland i Egipat, a turnir otvara utakmicom protiv Novog Zelanda u Inglewoodu pokraj Los Angelesa.

Iranu će to biti četvrti uzastopni nastup na Svjetskom prvenstvu i ukupno sedmi u povijesti, no reprezentacija nikada nije prošla skupinu. Trenutačno drži 21. mjesto na Fifinoj ljestvici, a u azijskim kvalifikacijama izgubila je samo jednu utakmicu.

