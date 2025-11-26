jeftinija struja

Austrija donijela odluku koja će se svidjeti građanima, u sve su uključene državne tvrtke

M. Šu./Hina

26.11.2025 u 19:18

Christian Stocker
Christian Stocker Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Austrijska vlada planira izdvojiti oko 500 milijuna eura kako bi smanjila račune za struju, najavio je u srijedu kancelar Christian Stocker, dodavši da će izvor novca biti državni vlasnički udjeli u tvrtkama.

Novac će potjecati iz vlasničkih udjela i neće biti teret proračunu, naglasio je kancelar na konferenciji za novinare, signalizirajući da proračunski manjak ne bi trebao porasti.

Proračunski manjak iskazan udjelom u BDP-u iznosio je prošle godine 4,7 posto, pokazuju podaci Eurostata, i uvelike je prekoračio limit EU-a.

Austrijska država ima vlasničke udjele, između ostalog, u energetskoj grupi OMV, u komunalnoj tvrtki Bund, te u Austrijskoj pošti i u telekomunikacijskoj tvrtki A1 Telekom Austria, podsjeća Reuters.

"Jasno mi je da biste htjeli da vam podrobno navedem koja će kompanija biti izvor (novca) i koja će se metoda koristiti", rekao je kancelar novinarima.

"Znamo kako ćemo to izvesti, a detalje ćemo dogovoriti (unutar vlade)", dodao je Stocker.

Glasnogovornica državnog holdinga OBAG koji upravlja najvećim vlasničkim udjelima države u kompanijama nije željela komentirati kancelarovu najavu.

Najavljenih 500 milijuna eura plus 500 milijuna eura koji se očekuju od "Zakona o jeftinijoj električnoj energiji" trebalo bi, po Stockerovim riječima, smanjiti račune građana i poduzeća za struju za otprilike milijardu eura.

