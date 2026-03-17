Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima

L. Š. / Hina

17.03.2026 u 06:01

Ilustracija Izvor: Screenshot / Autor: X
Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom

Agencija Reuters objavila je da je neimenovana osoba vidjela najmanje tri drona kako se kreću prema veleposlanstvu te da je sustav protuzračne obrane C-RAM srušio dva od njih, dok je treći udario unutar kompleksa veleposlanstva, iz kojeg se mogla vidjeti vatra i dim. Drugi svjedok je potvrdio da se u iračkoj prijestolnici čula eksplozija.

Reuters je pokušao dobiti potvrdu iz američkog veleposlanstva, ali su mobiteli bili isključeni. Militantne skupine koje podržava Iran napadaju američke ciljeve u Iraku u znak odmazde za američko-izraelske zračne napade koji su započeli 28. veljače.

U ponedjeljak je skupina Kataib Hezbolah objavila vijest o smrti svog višeg zapovjednika i glasnogovornika, a Narodne mobilizacijske snage izjavile su da je u zračnim napadima ubijeno najmanje osam njihovih boraca u iračkom gradu Al-Qaimu u blizini Sirije.

Iračke sigurnosne snage raspoređene su po dijelovima glavnog grada i zatvorile su utvrđenu Zelenu zonu Bagdada, u kojoj se nalaze vladine zgrade i diplomatske misije, uključujući američko veleposlanstvo.

Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima; Katar presreo raketni napad

  • 07:19

    Katar je objavio da je presreo raketni napad, dok su krhotine koje su pale izazvale požar, no ozlijeđenih nema. Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da je civilna zaštita intervenirala zbog manjeg požara u industrijskoj zoni. Katar je među nekoliko zaljevskih država koje je Iran posljednjih dana gađao dronovima i projektilima, kao odgovor na američko-izraelske napade.  

  • 05:46

    Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom. >>Pročitajte više OVDJE<<

  • 05:42

    Opća uprava za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata objavila je privremeno i potpuno zatvaranje zračnog prostora zemlje kao 'izvanrednu mjeru opreza' usred brzo razvijajućih regionalnih sigurnosnih događaja, izvijestila je u utorak državna novinska agencija. Ministarstvo obrane UAE-a ranije je u utorak izjavilo da odgovara na dolazne prijetnje raketama i dronovima iz Irana.
