Alarm na istoku Europe: Nepoznati dron pao u Litvi, stigao je iz Bjelorusije?

Litavska vojska objavila je u ponedjeljak da je sumnjivi dron ušao u zračni prostor zemlje i srušio se u zaleđeno jezero oko 20 kilometara od granice s Bjelorusijom.
Krhotine pronađene oko rupe u ledu vjerojatno pripadaju dronu, rekao je glasnogovornik vojske.
Snimke nadzorne kamere, koje je objavio litavski javni servis LRT, prikazuju oko 40 sekundi zujanja, nakon čega slijedi snažna eksplozija i, kako se čini, komadi zapaljenih ostataka koji lete u zrak.
‘Vrlo smo blizu Bjelorusije… Najvjerojatnija pretpostavka je da je došao iz te zemlje’, rekao je glasnogovornik vojske Gintautas Čiunis.
Dodao je da na mjestu pada nisu pronađeni eksplozivi.
Premijerka Inga Ruginiene sazvala je za utorak sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost kako bi se raspravilo o incidentu.
Litva je prošle godine zatražila dodatnu protuzračnu obranu od NATO-a nakon što su dva vojna drona iz Bjelorusije u srpnju 2025. završila na njezinu teritoriju. Litavska obavještajna služba ranije je navela da su ti incidenti bili slučajni.