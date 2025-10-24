Afera veliki Agrokor: Postupak razdvojen zbog Discordijine bolesti

Prema navodima Todorićeve obrane, riječ je o vještačenju koje se temelji na ranijem nalazu koje je sud odbacio kao nezakonit dokaz jer su ga radili vještaci koji su bili u sukobu interesa.

Riječ je o knjigovodstveno-financijskom vještačenju koje je vodio tim austrijskih vještaka predvođenih Karlom Hengstbergerom , a koje je stajalo oko milijun eura i za koje je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu krajem 2024. zatražilo dodatnih godinu dana za dovršetak prije podizanja optužnice.

Kako se doznaje na sudu, postupak protiv Discordije je razdvojen zbog njegove bolesti pa je optužno vijeće donijelo odluku o medicinskom vještačenju medicinske dokumentacije, dok je Todorićeva obrana zatražila izdvajanje posljednjeg knjigovodstveno-financijskog vještačenja kao nezakonitog dokaza.

Budući da je Todorić na prvoj sjednici optužnog vijeća u četvrtak zatražio izuzeće svih sudaca zagrebačkog Županijskog suda, postupak je prekinut dok sud ne odluči o njegovom zahtjevu.

Tijekom sjednice optužnog vijeća, održanoj u četvrtak, bivši član uprave Agrokora Tomislav Lučić i nekadašnji Agrokorovi direktori Alojz Pandžić i Marijan Alagušić priznali su krivnju te su se na sudu nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blaže kazne.

Lučić je sporazumno osuđen na jedinstvenu uvjetnu kaznu od 11 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Uz to, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 50.000 eura, a mora platiti i 40.000 eura sudskih troškova.

Krivnju je priznao te se nagodio s tužiteljstvom i Alojzije Pandžić. Uvjetno je osuđen na jedinstvenu kaznu od devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Mora platiti i oko 50.000 eura sudskih troškova. Kako se odrekao prava na žalbu presuda je odmah postala pravomoćna.

Također, krivnju je priznao i Marijan Alagušić koji je na temelju sporazuma osuđen na uvjetnu kaznu od devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Uz to, Alagušić mora platiti i sudske troškove.

Ukupna šteta za Agrokor preko 179 milijuna eura

Tijekom dosadašnjeg kaznenog postupka svi okrivljenici su negirali krivnju. Optužno vijeće u konačnici optužnicu može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu.

Državno odvjetništvo podignulo je krajem srpnja ove godine novu optužnicu kojom Todorića i Lučića tereti kao ključne aktere zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenje poslovnih isprava, dok se Pandžiću, Alagušiću, Discordiji i Hrstić stavlja na teret pomaganje u tim nedjelima. Tužiteljstvo je ranije izvijestilo da je sveukupna šteta za Agrokor preko 179 milijuna eura.

Prema navodima tužiteljstva, u razdoblju od 2006. do sredine 2016. godine, dvojica prvookrivljenika dogovorili su lažno predstavljanje financijskog stanja Agrokora, čime su sebi i povezanim društvima isplaćivali nepripadajuće dividende i pogodovali vlastitim interesima.

Između 2013. i 2017. Todoriću je navodno isplaćeno preko 100 milijuna eura s računa Agrokora kako bi njime otkupio dionice tvrtke od Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sve je to provedeno bez odluka nadzornih tijela, protivno zakonima i bez stvarne namjere za povrat novca, a lažnom dokumentacijom nastojali su se prikriti protuzakoniti transferi.

Todorić je, stoji u optužnici, naredio i brojne isplate gotovine sa žiro-računa švicarske tvrtke u vlasništvu Agrokora, koristeći dio novca za privatne potrebe članova svoje obitelji i osobne troškove.

Alagušić i Pandžić su, u najkraćim crtama, osiguravali "čiste" financijske izvještaje, svjesno zaključujući neistinite podatke u poslovne knjige kako bi stvorili podlogu za lažnu dobit.

Revizori Discordia i Hrstić svake su godine navodno potpisivali revizorska izvješća s povoljnim ocjenama, unatoč činjenici da su znali za lažno prikazano stanje računa i rezultate poslovanja Agrokora. Na taj način omogućili su višegodišnje izvlačenje nepripadajućih dividendi te prikrili pravu sliku poslovanja.

Riječ je o trećoj verziji optužnice u slučaju u kojem je izvorno optuženo čak 15 osoba – među njima Todorićevi sinovi i bivši vodeći ljudi Agrokora. No, nakon novih vještačenja i revizije dokaza, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu odustalo je od kaznenog progona za devetero ranije optuženih, utvrdivši da za njih nema dovoljno dokaza.