Ministar Šušnjar otkrio u kojim će sve branšama Hrvatska i Francuska surađivati

I.V.

08.12.2025 u 20:32

Ante Šušnjar
Ante Šušnjar Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

Glavna okosnica sastanaka premijera Plenkovića i hrvatskog izaslanstva u Parizu bila je gospodarstvo. U fokusu gospodarskog foruma, na kojem su sudjelovale brojne tvrtke iz obiju zemalja, bila je obrambena industrija. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je najavljenu suradnju hrvatskih i francuskih kompanija

Ministar Šušnjar rekao je kako se Vlada u ovom mandatu odlučila posvetiti gospodarskoj diplomaciji.

'Danas je u Parizu bio velik broj hrvatskih i francuskih tvrtki, koje su izrazile velike potencijale i kapacitete za unaprijeđenje suradnje. Čuli smo da je trgovinska razmjena značajno povećana, da je broj francuskih turista koji posjećuju Hrvatsku u značajnom rastu zadnjih godina, rekao je Šušnjar za Dnevnik HRT-a.

Posebno je naglasio potencijal za suradnju u obrambenoj industriji.

'Već smo ga realizirali kupnjom višenamjenskih borbenih zrakoplova, danas smo potpisali pisma namjere i ugovore za kupnju samohodnih haubica, ali za suradnju naših kompanija koje mogu doprinositi da razvijamo svoju industriju i gospodarstvo.

Osim obrambene, rekao je kako postoji mogućnost za suradnju u ICT industriji, prehrambenoj industriji te energetici.

Posljedice za JANAF zbog sankcija NIS-u

Na pitanje kakve će biti posljedice za JANAF zbog sankcija NIS-u, ministar je poručio kako se ne očekuju značajniji problemi.

'JANAF je proveo sve stres testove, neće biti značajnih problema. Nadamo se da će sankcije biti u dogledno vrijeme ukinute, da će NIS pronaći nove vlasnike i da ćemo nastaviti uspješnu suradnju koja traje 40 godine. Ako možemo biti dio bilo kakvog rješenja, mi smo spremni biti dio rješenja, rekao je Šušnjar i ponovio da se nafta ne može isporučivati Srbiji dok traju sankcije.

'JANAF radi na diverzifikaciji svog poslovanja kako bi u slučaju sličnih situacija u budućnosti mogli nesmetano ostvarivati svoje prihode', dodao je ministar.

Ulazak Hrvatske u OECD

Hrvatska je na pragu ulaska u OECD. Premijer Plenković će se sutra sastati s glavnim tajnikom te organizacije.

'Imamo još par odbora za zatvoriti, jedan od njih je korporativno upravljanje. To su trgovinski odnosi koji nisu stvar bilateralnih odnosa Hrvatske i OECD-a, nego EU-a i trgovinskih odnosa s SAD-om. Nadamo se da to neće imati negativne implikacije na primanje Hrvatske u OECD', rekao je Šušnjar dodajući da će do kroz nekoliko tjedana tehnički završiti sve pregovore, nakon čega kreće proces pravnog pristupanja OECD-u.

