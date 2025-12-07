Trumpov izaslanik: 'Sporazum o okončanju rata u Ukrajini je blizu. Ključna su ova dva pitanja'

Rusija je krenula u veliku invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. nakon osam godina borbi između separatista koje podupire Rusija i ukrajinskih trupa u Donbasu, koji čine Donjecka i Luganska regija. Rat u Ukrajini je, nakon Drugoga svjetskog rata europski sukob s najviše žrtava, a izazvao je i najdublji sukob između Rusije i Zapada od hladnog rata.

Posebni američki izaslanik za Ukrajinu Keith Kellogg, koji bi s te funkcije trebao odstupiti u siječnju, pred Reaganovim je nacionalim obrambenim forumom rekao da su napori uloženi u rješavanje sukoba ušli u 'zadnjih 10 metara', što je, kako je istaknuo, uvijek najteža dionica.