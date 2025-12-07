Jandrokovića pitali je li moralno da uhićeni Mikulić koristi '6+6'. Evo što je rekao

'Država, sa svoje strane, treba činiti sve što je moguće na prevenciji. Sudovi trebaju vjerojatno oštrije kažnjavati one koji već u ranijim fazama pokazuju sklonost nasilju i nadam se da će takvih slučajeva biti manje u idućoj godini', izjavio je Jandroković ispred zagrebačke katedrale upitan za komentar slučaja femicida proteklog tjedna u naselju Sitnice na sjeveru Hrvatske.

U tom je mjestu proteklog četvrtka četrdesetogodišnji Josip Oršuš teško ranio svoju nevjenčanu suprugu i usmrtio njezinu trudnu sestru. Predsjednik Sabora je rekao kako iza svakog takvog ubojstva i nesreće stoje različiti, vjerojatno tragični razlozi.

'Bilo da se radi o disfunkcionalnim obiteljima, različitim vrstama ovisnosti, psihičkim bolestima. Nažalost, takve se situacije događaju i uvijek nas pogode kao ljude. Svatko od nas, sa svoje strane, može pridonijeti tome da se takve stvari događaju što je manje moguće. Teško ih je izbjeći jer i prije je bilo takvih ubojstava, ima ih i danas i vjerojatno će ih biti u budućnosti', rekao je Jandroković te pozvao građane da svatko svojim djelima pridonese da se takve stvari ne događaju.

Poseban je poziv uputio muškarcima, supruzima, očevima, braći, prijateljima i kolegama da vode računa o dostojanstvu žene, da ih poštuju i da svi zajedno djeluju kako bi se takvi događaji smanjili na najmanju moguću mjeru.