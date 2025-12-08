suvlasnik prostora

U Vjesniku su nastradali i uredi nacionalnih sportskih saveza: HOO nastavio s redovnim radom

I.V./Hina

08.12.2025 u 19:19

Zgrada Vjesnika
Zgrada Vjesnika Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Redovna 21. sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) započela je izvješćem glavnog tajnika Siniše Krajača o stanju nacionalne olimpijske udruge nakon katastrofalnog požara u neboderu Vjesnika, u čijem poslovnom kompleksu su i prostorije HOO-a

Unatoč tome, već sutradan poduzete su mjere za funkcioniranje sustava, kako sport i sportaši ne bi trpjeli, a poglavito petnaestak nacionalnih sportskih saveza i nekoliko udruga kojima je sve izgorjelo na 16. katu nebodera. Njima se priskočilo u pomoć pri traženju privremenih prostorija te u stvaranju tehničkih preduvjeta za barem najosnovnije funkcioniranje.

Iako je HOO-ova središnjica ostala bez struje, vode, grijanja i interneta i iako je ulazak u prostorije dopušten isključivo na vlastitu odgovornost, HOO je nastavio redovno poslovanje s primarnom zadaćom da, i u tako otežanim uvjetima, cjelokupno poslovanje, programi i podrška sportskom sustavu bude bez zastoja.

Kao suvlasnik prostora u poslovnom kompleksu Vjesnika (4,83 posto), HOO je sudjelovao na svim sastancima s ministarstvima te nadležnim službama i partnerima uključenim u sanaciju i procjene štete. Današnjom selidbom 80-posto Stručne službe HOO-a u prostorije Škole za strane jezike u sklopu Studentskog doma "Cvjetno naselje" u Zagrebu, pronađeno je srednjoročno rješenje za nastavak funkcionalnosti HOO-a.

Od ostalih točaka dnevnog reda, za izdvojiti su one financijske naravi. Izmjenama i dopunama financijskog plana, ukupno planirani prihodi za 2025. godinu u iznosu od 62.565.711 eura uvećavaju se za 1.292.425 eura na iznos od 63.858.136 eura (dodatni iznos iz državnog proračuna je 1.073.105 eura). Planirani rashodi za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 61.950.006 eura uvećavaju se za 1.956.479 eura na iznos od 63.906.485 eura.

Prema projekciji proračuna HOO-a za 2026. godinu, planirani prihodi iznose 55.378.525 eura, a planirani rashodi dosežu 55.377.862 eura. S obzirom na brojnost višesportskih događaja u olimpijskoj 2026. godini (ZOI, Olimpijske igre mladih u Senegalu, Mediteranske igre u Italiji te obilje europskih i svjetskih prvenstava u raznim sportovima), Vijeće HOO-a izrazilo je bojazan u nedostatnost proračunskih sredstava za pokriće svih aktivnosti koje će uslijediti.

Članovi Vijeća prihvatili su izvješća povjerenstava - za izbor najboljih sportaša, sportašica i trenera godine te za dodjelu Nagrade "Matija Ljubek", a svi oni bit će proglašeni i nagrađeni na svečanosti Velikog dana hrvatskog sporta 22. prosinca u Kristalnoj dvorani hotela Westin u Zagrebu. Istoga dana u popodnevnim satima bit će održana i redovna sjednica Skupštine HOO-a u hotelu Sheraton u Zagrebu.

