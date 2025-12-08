FOTO Sastali se Plenković i Macron, potpisani važni vojni ugovori

Danas oko 18 sati francuski predsjednik Emmanuel Macron ugostio je hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u Elizejskoj palači u Parizu

Nakon sastanka u četiri oka, dvojica su čelnika bila nazočna potpisivanju Akcijskog plana od 2026. do 2028. za provedbu hrvatsko-francuskog Strateškog partnerstva, Ugovora za nabavu samohodnih haubica Caesar za Hrvatsku vojsku, te potpisivanju Pisma namjere o nabavi poboljšanih sposobnosti zrakoplova Rafale za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, piše HRT. 'Naši ministri vanjskih i europskih poslova potpisali su novi Akcijski plan za period od 2026. do 2028. Taj dokument koristi kapital elana koji smo udahnuli u naše odnose i definira nova područja za produbljenje suradnje za dobrobit naših dvaju naroda i našeg djelovanja unutar EU-a. Pored suradnje između država i javnih uprava, mi ćemo podržati jačanje naših gospodarskih razmjena, a uspjeh današnjeg gospodarskog foruma, na kojem ste vi, Andrej, bili, svjedok je interesa francuskih i hrvatskih poduzeća za naše zemlje, poglavito u području infrastrukture, u području energetske tranzicije i digitalne tranzicije', rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Sastanak Plenkovića i Macrona Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT





Sastanak Plenkovića i Macrona Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT

Hrvatski premijer rekao je da posebno zadovoljan ubrzanom dinamikom suradnje u području obrane. 'Današnji sastanci koji su vezani za provedbu zajma koji je Hrvatska uzela iz instrumenta EU-a SAFE. Hrvatska je uzela zajam od milijardu i 700 milijuna eura. Dio tih sredstava bit će uložen i u kupnju samohodnih haubica Ceasar za dodatno opremanje Hrvatske vojske, a nastavno na naš glavni projekt zajedničke suradnje, a to je bila kupovina 12 francuskih višenamjenskih borbenih aviona Rafale, koji su svi već u Hrvatskoj. Zahvaljujem vam i na sjajnoj obuci hrvatskih pilota, hrvatskih tehničara. Zahvaljujem ministru Anušiću i cijelom timu Ministarstva obrane i Hrvatske vojske koji su učinili sve što je potrebno da Hrvatske oružane snage, a osobito Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, budu u stanju prihvatiti dolazak tih aviona, rekao je Plenković. Gospodarski forum u Parizu Uoči sastanka Hrvatsko gospodarsko izaslanstvo u okviru službenog posjeta hrvatskog premijera Francuskoj sudjelovalo je u Parizu na gospodarskom forumu o organizaciji Hrvatske gospodarske komore i najveće francuske organizacije poslodavaca (MEDEF). 'Ovdje smo se danas okupili ne samo da predstavimo naša gospodarstva, nego da pojačamo i ubrzamo bilateralnu suradnju, rekao je premijer Plenković. Premijer je rekao da Hrvatska predstavlja mediteranska vrata za srednju Europu, da je zemlja koja ima jedinstvenu geostratešku poziciju, koja je čvrsto usidrena u EU, s kvalitetnom radnom snagom. Istaknuo je da je ovaj gospodarski forum "osmišljen da poveže naše poduzetnike, otvori nove mogućnosti, stvori nove ideje i projekte koji će ojačati Hrvatsku, Francusku i cijelu Europsku uniju.

'Ovo je do sada najjača gospodarska delegacija u Francusku, i po broju i po sastavu. Time potvrđujemo interes i značaj francuskog tržišta za hrvatske tvrtke', rekao je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović. U hrvatskom izaslanstvu je 31 tvrtka iz sektora energetike i ICT-a, prehrambene i obrambene industrije, turizma i logistike. 'Robna razmjena Hrvatske i Francuske prošle godine je premašila 2,2 milijarde eura, a potencijal za jačanje suradnje obje strane prepoznaju u IT sektoru, energetici, prehrambenoj te obrambenoj industriji. Nabava aviona Rafale, modernizacija obrambenih kapaciteta, energetski projekti te ulaganja u luke i željezničku infrastrukturu potvrđuju stabilnost našeg partnerstva. A ta se dinamika nastavlja i danas: večeras ćemo u Elizejskoj palači potpisati ugovor o nabavi samohodnih haubica CAESAR važan iskorak za naše oružane snage i još jedna potvrda strateškog povjerenja između Hrvatske i Francuske', rekao je Plenković.

Veliko mi je zadovoljstvo otvoriti hrvatsko-francuski gospodarski forum na @MEDEF_I uz francuskog ministra za vanjsku trgovinu @N_Forissier i hrvatskog ministra gospodarstva @susnjar_a. Zahvaljujem i @hgk, partneru u organizaciji foruma.



Posebno smo zadovoljni prisutnošću… pic.twitter.com/Ep8m1eay8W — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 8, 2025