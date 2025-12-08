U ELIZEJSKOj PALAČI

FOTO Sastali se Plenković i Macron, potpisani važni vojni ugovori

I.V.

08.12.2025 u 18:48

Premijer Andrej Plenković sastao se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom
Premijer Andrej Plenković sastao se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom
Danas oko 18 sati francuski predsjednik Emmanuel Macron ugostio je hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u Elizejskoj palači u Parizu

Nakon sastanka u četiri oka, dvojica su čelnika bila nazočna potpisivanju Akcijskog plana od 2026. do 2028. za provedbu hrvatsko-francuskog Strateškog partnerstva, Ugovora za nabavu samohodnih haubica Caesar za Hrvatsku vojsku, te potpisivanju Pisma namjere o nabavi poboljšanih sposobnosti zrakoplova Rafale za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, piše HRT.

'Naši ministri vanjskih i europskih poslova potpisali su novi Akcijski plan za period od 2026. do 2028. Taj dokument koristi kapital elana koji smo udahnuli u naše odnose i definira nova područja za produbljenje suradnje za dobrobit naših dvaju naroda i našeg djelovanja unutar EU-a. Pored suradnje između država i javnih uprava, mi ćemo podržati jačanje naših gospodarskih razmjena, a uspjeh današnjeg gospodarskog foruma, na kojem ste vi, Andrej, bili, svjedok je interesa francuskih i hrvatskih poduzeća za naše zemlje, poglavito u području infrastrukture, u području energetske tranzicije i digitalne tranzicije', rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Hrvatski premijer rekao je da posebno zadovoljan ubrzanom dinamikom suradnje u području obrane.

'Današnji sastanci koji su vezani za provedbu zajma koji je Hrvatska uzela iz instrumenta EU-a SAFE. Hrvatska je uzela zajam od milijardu i 700 milijuna eura. Dio tih sredstava bit će uložen i u kupnju samohodnih haubica Ceasar za dodatno opremanje Hrvatske vojske, a nastavno na naš glavni projekt zajedničke suradnje, a to je bila kupovina 12 francuskih višenamjenskih borbenih aviona Rafale, koji su svi već u Hrvatskoj. Zahvaljujem vam i na sjajnoj obuci hrvatskih pilota, hrvatskih tehničara. Zahvaljujem ministru Anušiću i cijelom timu Ministarstva obrane i Hrvatske vojske koji su učinili sve što je potrebno da Hrvatske oružane snage, a osobito Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, budu u stanju prihvatiti dolazak tih aviona, rekao je Plenković.

Gospodarski forum u Parizu

Uoči sastanka Hrvatsko gospodarsko izaslanstvo u okviru službenog posjeta hrvatskog premijera Francuskoj sudjelovalo je u Parizu na gospodarskom forumu o organizaciji Hrvatske gospodarske komore i najveće francuske organizacije poslodavaca (MEDEF).

'Ovdje smo se danas okupili ne samo da predstavimo naša gospodarstva, nego da pojačamo i ubrzamo bilateralnu suradnju, rekao je premijer Plenković. Premijer je rekao da Hrvatska predstavlja mediteranska vrata za srednju Europu, da je zemlja koja ima jedinstvenu geostratešku poziciju, koja je čvrsto usidrena u EU, s kvalitetnom radnom snagom. Istaknuo je da je ovaj gospodarski forum "osmišljen da poveže naše poduzetnike, otvori nove mogućnosti, stvori nove ideje i projekte koji će ojačati Hrvatsku, Francusku i cijelu Europsku uniju.

'Ovo je do sada najjača gospodarska delegacija u Francusku, i po broju i po sastavu. Time potvrđujemo interes i značaj francuskog tržišta za hrvatske tvrtke', rekao je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović. U hrvatskom izaslanstvu je 31 tvrtka iz sektora energetike i ICT-a, prehrambene i obrambene industrije, turizma i logistike.

'Robna razmjena Hrvatske i Francuske prošle godine je premašila 2,2 milijarde eura, a potencijal za jačanje suradnje obje strane prepoznaju u IT sektoru, energetici, prehrambenoj te obrambenoj industriji. Nabava aviona Rafale, modernizacija obrambenih kapaciteta, energetski projekti te ulaganja u luke i željezničku infrastrukturu potvrđuju stabilnost našeg partnerstva. A ta se dinamika nastavlja i danas: večeras ćemo u Elizejskoj palači potpisati ugovor o nabavi samohodnih haubica CAESAR važan iskorak za naše oružane snage i još jedna potvrda strateškog povjerenja između Hrvatske i Francuske', rekao je Plenković.

Jačanju suradnje u obrambenoj industriji pridonijet će i nastup u okviru zajedničkog nacionalnog štanda Hrvatske na najvećim europskim sajmovima od kojih je Eurosatory već sljedeće godine u Parizu, a godinu nakon i Milipol također u glavnom gradu Francuske. Nastupi su dogovoreni nedavno potpisanim sporazumom o suradnji između Ministarstva gospodarstva, Ministarstva obrane, Hrvatske gospodarske komore i Agencije Alan.

