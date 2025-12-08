stroža pravila

Božinović se oglasio o mjerama koje će 'demotivirati' nezakonite dolaske

Bi. S. / Hina

08.12.2025 u 17:18

Davor Božinović
Davor Božinović Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Ministri unutarnjih poslova Europske unije u ponedjeljak su usuglasili stroža pravila u borbi protiv ilegalnih migracija, a hrvatski ministar Davor Božinović pozdravio ih je kao mjere koje će demotivirati nezakonite migrante da uopće kreću prema Europi

Ministri su na Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove odobrili mjere koje će članicama dati veće ovlasti da deportiraju one koji nemaju pravo boravka u Europskoj uniji te da uspostave centre za tražitelje azila izvan Europe.

Promjene na koje je pozivala socijaldemokratska vlada Danske, zemlje koja trenutačno predsjeda Unijom, između ostalih uključuju i proširivanje liste 'sigurnih' zemalja. Uključene su države kandidatkinje za EU, te Bangladeš, Kolumbija, Egipat, Indija, Kosovo, Maroko i Tunis, prenosi Reuters.

'Učinkovit dan u Bruxellesu', rekao je Božinović nakon sastanka, nazvavši nove mjere nastavkom politike koja sve više ulaže u kontrolu migracija u Europi te sprječava da ilegalni migranti 'zlorabe europsko zakonodavstvo'.

Hrvatski ministar naglasio je da će stroži pristup i u drugim državama, pogotovo od lipnja iduće godine, 'demotivirati' velik broj nezakonitih migranata da uopće 'krenu prema Europi'.

Novi akti uključuju i takozvani 'fond solidarnosti' kojim će se od članica EU-a tražiti da pomognu državama pod velikim pritiskom tako da preuzmu dio migranata ili financijski pomognu državama koji to čine.

Božinović je pozdravio što je Hrvatska, uz još nekoliko članica EU-a, izuzeta iz tog fonda, pa kritizirao one koji su predviđali suprotno i najavljivali 'omču oko vrata' za Hrvatsku.

'Vjerojatno će sad s njihove strane uslijediti muka jer oni funkcioniraju samo kad šire paniku', rekao je.

Božinović je naglasio da je u Bruxellesu ukazano na veliku opterećenost 'prije svega hrvatske policije na granici' te na činjenicu da je hrvatskim teritorijem ove godine legalno prešlo preko 64 milijuna putnika i 24 milijuna vozila.

No Hrvatska je 'pokazala da se zna s time nositi' te da nastavlja s ulaganjem jer je to strateški pristup njezine vlade, nastavio je Božinović.

'I u godinama koje dolaze ne očekujemo nikakvo iznenađenje. Prema tome, svi oni koji se boje zamjene stanovništva i ne znam ni ja što sve šalje u medijski prostor, pogotovo prostor društvenih mreža – uzalud im trud', poručio je ministar unutarnjih poslova.

