Milanović o velikom šopingu tenkova i haubica: 'Dok dođu, mogu završiti dva svjetska rata'

Milanović je rekao da nije protiv nijedne transakcije jer je dobro sve što Hrvatska vojska dobije više nego što sada ima
Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Nove Gradiške u povodu Dana grada i blagdana Župe Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, prenosi RTL.
Tom prilikom komentirao je 'odlazak Vlade i delegacije u Francusku i Njemačku po novo oružje'. Rekao je da nas čeka serija ugovora o kupovini tuđeg oružja.
'Nisam protiv nijedne transakcije, dobro je sve što Hrvatska vojska dobije više nego što sada ima. Cijena i faktori koji se u to upliću druga su stvar.
Kupovina za masne pare doći će u Hrvatsku i biti na raspolaganju Hrvatskoj vojski za pet godina, a do tada se mogu završiti dva svjetska rata. A zašto je to tako? Nitko nije u stanju proizvesti tu količinu za tu cijenu u zapadnom svijetu', rekao je Milanović.