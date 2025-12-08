Milanović o velikom šopingu tenkova i haubica: 'Dok dođu, mogu završiti dva svjetska rata'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Nove Gradiške u povodu Dana grada i blagdana Župe Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, prenosi RTL.

Tom prilikom komentirao je 'odlazak Vlade i delegacije u Francusku i Njemačku po novo oružje'. Rekao je da nas čeka serija ugovora o kupovini tuđeg oružja.

'Nisam protiv nijedne transakcije, dobro je sve što Hrvatska vojska dobije više nego što sada ima. Cijena i faktori koji se u to upliću druga su stvar.