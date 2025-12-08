OPREMANJE VOJSKE

Milanović o velikom šopingu tenkova i haubica: 'Dok dođu, mogu završiti dva svjetska rata'

M. Šu.

08.12.2025 u 14:34

Zoran Milanović
Zoran Milanović Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Milanović je rekao da nije protiv nijedne transakcije jer je dobro sve što Hrvatska vojska dobije više nego što sada ima

Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Nove Gradiške u povodu Dana grada i blagdana Župe Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, prenosi RTL.

Tom prilikom komentirao je 'odlazak Vlade i delegacije u Francusku i Njemačku po novo oružje'. Rekao je da nas čeka serija ugovora o kupovini tuđeg oružja.

'Nisam protiv nijedne transakcije, dobro je sve što Hrvatska vojska dobije više nego što sada ima. Cijena i faktori koji se u to upliću druga su stvar.

Kupovina za masne pare doći će u Hrvatsku i biti na raspolaganju Hrvatskoj vojski za pet godina, a do tada se mogu završiti dva svjetska rata. A zašto je to tako? Nitko nije u stanju proizvesti tu količinu za tu cijenu u zapadnom svijetu', rekao je Milanović.

