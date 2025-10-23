Todorić oštro nakon ročišta o 'velikom Agrokoru': 'Ja ću se sad s njima sukobiti'

Bivši čelnik Agrokora Ivica Todorić je nakon ročišta u kojem su se trojica njegovih direktora nagodila s tužiteljstvom u zamjenu za blaže kazne, izravno optužio premijera Andreja Plenkovića za montirani proces. Zamjerki je imao i na rad pravosuđa te je poručio da će on pobijediti

Bivši član uprave Agrokora Tomislav Lučić i nekadašnji Agrokorovi direktori Alojz Pandžić i Marijan Alagušić nagodili su se s tužiteljstvom u zamjenu za blaže kazne u slučaju "veliki Agrokor". Dobili su od 9 do 11 mjeseci zatvora uz plaćanje pozamašnih sudskih troškova. Tako u "velikom Agrokoru" ostaju optuženi revizori Olivio Discordia i Sanja Hrstić te bivši šef te kompanije Ivica Todorić. Protiv njega je nedavno podignuta i treća optužnica. Osim nagodbe trojice direktora, pokušalo se odlučivati i o pravomoćnosti posljednje optužnice protiv njega, što je odgođeno za sutra, iako je on bio nazočan u sudnici. Stoga je Večernjem listu dao izjavu u kojoj je poručio da je cijeli slučaj politički montiran proces s ciljem njegova uništenja te označio premijera Andreja Plenkovića kao osobu koja je protiv njega prije osam godina pokrenula postupak protiv njega. Otada je, kaže, pod udarom DORH-a. "To nema nikakve veze više s nekakvim mojim štetama. Oni osam godina tvrde da sam ja svoju vlastitu kompaniju oštetio i to je jedini moj tobože krimen", izjavio je Todorić, dodajući kako tužiteljstvo samo "vrti i reciklira nekakve gluposti koje nisu utemeljene ničim".

'Sramotna' optužnica Kaže da je treća optužnica "sramotna", jer je tužiteljstvu trebalo osam godina da je sastavi bez konkretnih fokaza. "Ne postoji netko u Agrokoru ili van Agrokora tko im može dati bilo kakvu informaciju, izjavu ili papir da je Ivica Todorić kriv. U ovoj optužnici ne postoji ni jedan dokument", naglasio je. Sud je, pak, kritizirao jer mu je dodijeljena ista predsjednica raspravnog vijeća, koju optužuje da je već otegnula proces za pet godina. Sud je, da bi ubrzao proces, nedavno donio odluku o tome koliko Todorić ima vremena za pripremu obrane, što mu također nije po volji. Smatra da je sve dirigirani proces u kojem se radi po nalogu.