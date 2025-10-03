TEHNO RECENZIJE

Huawei FreeBuds 7i: Slušalice koje će zvukom i udobnošću razuvjeriti i najveće skeptike

Vedran Brkulj

03.10.2025 u 06:00

Huawei Free Buds 7i
Huawei Free Buds 7i Izvor: tportal.hr / Autor: Vedran Brkulj
Bionic
Reading

Iako sam oduvijek bio pobornik 'on ear' slušalica i zazirao od 'in ear' modela, Huawei FreeBuds 7i uspjele su me razuvjeriti već pri prvom korištenju – udobne su, nude uravnotežen zvuk i moćno poništavanje buke, a sve to po cijeni koja neće ozbiljno opteretiti novčanik

Nisam fan in ear slušalica. Razloga za to je nekoliko. Prvi je taj što mi redovno ispadaju iz uha, a kako bluetooth varijanta, logično, nije na žici, redovno završe tamo gdje ne trebaju. Drugi je taj što ne podnosim konstantan osjećaj štapića za uho u njemu koji sam čačka.

I treći, najvažniji, priroda je dolaska zvuka koji kod njih zaobilazi vanjsko uho i direktno ulazi u srednje i unutarnje uho. I dok ovo zadnje ne možete izbjeći ni u jednoj varijanti in ear slušalica, sve ostalo je druga priča u kojoj premium roba obično dolazi s premium cijenom. I tako sam bio i još uvijek jesam fan on ear slušalica.

vezane vijesti

Dobio sam ponudu za testiranje slušalica Huawei FreeBuds 7i i odlučio im dati priliku, s obzirom na to da su najave prije njihova predstavljanja u Parizu govorile da je riječ o uređaju koji snažno poništava buku, ima bogat zvuk i dugotrajnu udobnost. A sve to po cijeni zbog koje ostatak mjeseca nećete morati razmišljati jesu li vam baš one trebale.

Čim sam ih stavio i pustio muziku, znao sam da su bingo. Nisam čuo ljude oko sebe dok su govorili i slušalice nisu bile nimalo iritantne. Štoviše, iznimno su udobne i ne ispadaju lako. Istina, nisam ih testirao pri trčanju pa ih ne mogu (ne) preporučiti za to. Na test su mi stigle u nijansi Deep Space Gray, a u paketu uz elegantnu kutijicu i slušalice dobivate i silikonske nastavke, USB-C kabel za punjenje i dokumentaciju.

Huawei Free buds 7i
  • Huawei Free buds 7i
  • Huawei Free buds 7i
Huawei Free Buds 7i Izvor: tportal.hr / Autor: Vedran Brkulj

Kristalni sound all around

Proizvođač kaže da posjeduju certifikat IP54, što znači da podnose znoj i laganu kišu. Osim što su udobne za nošenje, ono što impresionira kod FreeBuds 7i je fino izbalansiran zvuk. Od The Beatlesa preko Vivaldija i Milesa Davisa do Underworlda, sve je zvučalo uravnoteženo. Bas vam neće probiti bubnjić, a visoke frekvencije mozak. Kristalni sound all around, što bi rekao TBF.

Huawei je dodao certifikat Hi-Res Audio s podrškom za LDAC, što znači da na uređajima s Androidom koji ga podržavaju dobivate osjetno bolju jasnoću i detalje u odnosu na standardni SBC/AAC.

Instalirate li aplikaciju Audio Connect, zvučna slika može se proširiti podešavanjem ekvilajzera, ali i mijenjati načine rada ANC-a. Riječ je o poništavanju buke koje sam testirao u redakciji i na ulici.

Ovisno gdje se želite isključiti, postoje tri načina: ultra – za vrlo bučna okruženja, general – za svakodnevna putovanja i cozy – za tiše prostore poput ureda. Tu je i mod Awareness, koji propušta vanjske zvukove i koristan je pri hodanju ili vožnji biciklom, ali kao zadrti biciklist ne podržavam išta na ušima dok se vozi, pa tu opciju nisam ni koristio.

Huawei Free Buds 7i
Huawei Free Buds 7i Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Huawei

Specifikacije bez odstupanja

Razgovori s njima solidni su i bez ikakvih zamjerki. Što se tiče baterije, Huawei navodi da drži do šest sati s uključenim ANC-om, odnosno do osam sati bez njega, a čak do 35 sati ukupno s kutijicom za punjenje. Praksa je pokazala da te specifikacije nisu imale većeg odstupanja, a ono što je velik plus je brzo punjenje u kutijici, jer samo za desetak minuta možete dobiti tri do četiri sata dodatnog korištenja.

Iako će biti zamjerki da bi za 99 eura, koliko im je cijena, trebale imati i bežično punjenje s obzirom na ono što nude, to je uistinu zanemariva sitnica. Ako želite slušalice koje će ponuditi odličan zvuk, neće biti iritantne u uhu, a u konačnici neće napravi pustoš u novčaniku, FreeBuds 7i su odličan izbor.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'DIGITALNA PUNOLJETNOST'

'DIGITALNA PUNOLJETNOST'

Von der Leyen gura prijedlog zabrane društvenih mreža za djecu, pravnici je 'prizemljili'
U DOLOMITIMA

U DOLOMITIMA

Talijani u podzemlju grade digitalnu tvrđavu vrijednu 50 milijuna eura
TEHNO RECENZIJE

TEHNO RECENZIJE

Huawei FreeBuds 7i: Slušalice koje će zvukom i udobnošću razuvjeriti i najveće skeptike

najpopularnije

Još vijesti