Huawei FreeBuds 7i: Slušalice koje će zvukom i udobnošću razuvjeriti i najveće skeptike

Iako sam oduvijek bio pobornik 'on ear' slušalica i zazirao od 'in ear' modela, Huawei FreeBuds 7i uspjele su me razuvjeriti već pri prvom korištenju – udobne su, nude uravnotežen zvuk i moćno poništavanje buke, a sve to po cijeni koja neće ozbiljno opteretiti novčanik
Nisam fan in ear slušalica. Razloga za to je nekoliko. Prvi je taj što mi redovno ispadaju iz uha, a kako bluetooth varijanta, logično, nije na žici, redovno završe tamo gdje ne trebaju. Drugi je taj što ne podnosim konstantan osjećaj štapića za uho u njemu koji sam čačka.
I treći, najvažniji, priroda je dolaska zvuka koji kod njih zaobilazi vanjsko uho i direktno ulazi u srednje i unutarnje uho. I dok ovo zadnje ne možete izbjeći ni u jednoj varijanti in ear slušalica, sve ostalo je druga priča u kojoj premium roba obično dolazi s premium cijenom. I tako sam bio i još uvijek jesam fan on ear slušalica.
Dobio sam ponudu za testiranje slušalica Huawei FreeBuds 7i i odlučio im dati priliku, s obzirom na to da su najave prije njihova predstavljanja u Parizu govorile da je riječ o uređaju koji snažno poništava buku, ima bogat zvuk i dugotrajnu udobnost. A sve to po cijeni zbog koje ostatak mjeseca nećete morati razmišljati jesu li vam baš one trebale.
Čim sam ih stavio i pustio muziku, znao sam da su bingo. Nisam čuo ljude oko sebe dok su govorili i slušalice nisu bile nimalo iritantne. Štoviše, iznimno su udobne i ne ispadaju lako. Istina, nisam ih testirao pri trčanju pa ih ne mogu (ne) preporučiti za to. Na test su mi stigle u nijansi Deep Space Gray, a u paketu uz elegantnu kutijicu i slušalice dobivate i silikonske nastavke, USB-C kabel za punjenje i dokumentaciju.
Kristalni sound all around
Proizvođač kaže da posjeduju certifikat IP54, što znači da podnose znoj i laganu kišu. Osim što su udobne za nošenje, ono što impresionira kod FreeBuds 7i je fino izbalansiran zvuk. Od The Beatlesa preko Vivaldija i Milesa Davisa do Underworlda, sve je zvučalo uravnoteženo. Bas vam neće probiti bubnjić, a visoke frekvencije mozak. Kristalni sound all around, što bi rekao TBF.
Huawei je dodao certifikat Hi-Res Audio s podrškom za LDAC, što znači da na uređajima s Androidom koji ga podržavaju dobivate osjetno bolju jasnoću i detalje u odnosu na standardni SBC/AAC.
Instalirate li aplikaciju Audio Connect, zvučna slika može se proširiti podešavanjem ekvilajzera, ali i mijenjati načine rada ANC-a. Riječ je o poništavanju buke koje sam testirao u redakciji i na ulici.
Ovisno gdje se želite isključiti, postoje tri načina: ultra – za vrlo bučna okruženja, general – za svakodnevna putovanja i cozy – za tiše prostore poput ureda. Tu je i mod Awareness, koji propušta vanjske zvukove i koristan je pri hodanju ili vožnji biciklom, ali kao zadrti biciklist ne podržavam išta na ušima dok se vozi, pa tu opciju nisam ni koristio.
Specifikacije bez odstupanja
Razgovori s njima solidni su i bez ikakvih zamjerki. Što se tiče baterije, Huawei navodi da drži do šest sati s uključenim ANC-om, odnosno do osam sati bez njega, a čak do 35 sati ukupno s kutijicom za punjenje. Praksa je pokazala da te specifikacije nisu imale većeg odstupanja, a ono što je velik plus je brzo punjenje u kutijici, jer samo za desetak minuta možete dobiti tri do četiri sata dodatnog korištenja.
Iako će biti zamjerki da bi za 99 eura, koliko im je cijena, trebale imati i bežično punjenje s obzirom na ono što nude, to je uistinu zanemariva sitnica. Ako želite slušalice koje će ponuditi odličan zvuk, neće biti iritantne u uhu, a u konačnici neće napravi pustoš u novčaniku, FreeBuds 7i su odličan izbor.