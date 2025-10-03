Huawei FreeBuds 7i: Slušalice koje će zvukom i udobnošću razuvjeriti i najveće skeptike

Iako sam oduvijek bio pobornik 'on ear' slušalica i zazirao od 'in ear' modela, Huawei FreeBuds 7i uspjele su me razuvjeriti već pri prvom korištenju – udobne su, nude uravnotežen zvuk i moćno poništavanje buke, a sve to po cijeni koja neće ozbiljno opteretiti novčanik

Nisam fan in ear slušalica. Razloga za to je nekoliko. Prvi je taj što mi redovno ispadaju iz uha, a kako bluetooth varijanta, logično, nije na žici, redovno završe tamo gdje ne trebaju. Drugi je taj što ne podnosim konstantan osjećaj štapića za uho u njemu koji sam čačka. I treći, najvažniji, priroda je dolaska zvuka koji kod njih zaobilazi vanjsko uho i direktno ulazi u srednje i unutarnje uho. I dok ovo zadnje ne možete izbjeći ni u jednoj varijanti in ear slušalica, sve ostalo je druga priča u kojoj premium roba obično dolazi s premium cijenom. I tako sam bio i još uvijek jesam fan on ear slušalica.

Dobio sam ponudu za testiranje slušalica Huawei FreeBuds 7i i odlučio im dati priliku, s obzirom na to da su najave prije njihova predstavljanja u Parizu govorile da je riječ o uređaju koji snažno poništava buku, ima bogat zvuk i dugotrajnu udobnost. A sve to po cijeni zbog koje ostatak mjeseca nećete morati razmišljati jesu li vam baš one trebale. Čim sam ih stavio i pustio muziku, znao sam da su bingo. Nisam čuo ljude oko sebe dok su govorili i slušalice nisu bile nimalo iritantne. Štoviše, iznimno su udobne i ne ispadaju lako. Istina, nisam ih testirao pri trčanju pa ih ne mogu (ne) preporučiti za to. Na test su mi stigle u nijansi Deep Space Gray, a u paketu uz elegantnu kutijicu i slušalice dobivate i silikonske nastavke, USB-C kabel za punjenje i dokumentaciju.

Huawei Free Buds 7i Izvor: tportal.hr / Autor: Vedran Brkulj

Kristalni sound all around Proizvođač kaže da posjeduju certifikat IP54, što znači da podnose znoj i laganu kišu. Osim što su udobne za nošenje, ono što impresionira kod FreeBuds 7i je fino izbalansiran zvuk. Od The Beatlesa preko Vivaldija i Milesa Davisa do Underworlda, sve je zvučalo uravnoteženo. Bas vam neće probiti bubnjić, a visoke frekvencije mozak. Kristalni sound all around, što bi rekao TBF. Huawei je dodao certifikat Hi-Res Audio s podrškom za LDAC, što znači da na uređajima s Androidom koji ga podržavaju dobivate osjetno bolju jasnoću i detalje u odnosu na standardni SBC/AAC. Instalirate li aplikaciju Audio Connect, zvučna slika može se proširiti podešavanjem ekvilajzera, ali i mijenjati načine rada ANC-a. Riječ je o poništavanju buke koje sam testirao u redakciji i na ulici. Ovisno gdje se želite isključiti, postoje tri načina: ultra – za vrlo bučna okruženja, general – za svakodnevna putovanja i cozy – za tiše prostore poput ureda. Tu je i mod Awareness, koji propušta vanjske zvukove i koristan je pri hodanju ili vožnji biciklom, ali kao zadrti biciklist ne podržavam išta na ušima dok se vozi, pa tu opciju nisam ni koristio.