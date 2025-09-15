Kolijevka američke civilizacije: Arheolozi otkrili grad star 3800 godina

Na pustim brdima Perua arheolozi su uspjeli otkriti 3.800 godina star grad koji mijenja razumijevanje kolijevke drevnih američkih civilizacija

Četiri sata sjeverno od Lime, u suhoj dolini Supe, peruanska arheologinja Ruth Shady i njezin tim u srpnju 2025. predstavili su javnosti otkriće koje proširuje priču o najstarijoj civilizaciji Amerike. Novi arheološki lokalitet Peñico, star približno 3.800 godina, otkriven je pod slojevima pijeska i vremena, a njegova monumentalna arhitektura svjedoči o snalažljivosti i miroljubivoj filozofiji naroda Caral.

Grad bez ratova u vremenu krize Za razliku od Mezopotamije i Egipta, gdje su drevna društva svoje resurse branila zidovima i oružjem, Caral nikada nije razvijao militarističke institucije. Njihova naselja nisu imala utvrde, a do sada nisu pronađeni nikakvi dokazi o ratovanju. Umjesto sukoba, zajednica je težila suradnji i razmjeni. Caral-Supe, glavno središte civilizacije, bilo je dom za približno 3000 ljudi i održavalo mrežu manjih sela koja su zajednički sudjelovala u trgovini i ceremonijama. Otkriće Peñica naglašava tu miroljubivu viziju. Smješten na 600 metara nadmorske visine, grad je podignut u vrijeme kada je regiju pogodila 130-godišnja suša. Preseljenje bliže izvorima planinskih voda omogućilo je zajednici da opstane bez pribjegavanja nasilju. Prema Shady, Peñico pokazuje da su Caralci u kriznim vremenima tražili rješenja u skladu s prirodom i međusobnim dogovorom, a ne u oružju.

Drevna mreža razmjene i kulturne raznolikosti Dolina Supe bila je strateška točka koja je spajala more, planine i prašumu. Caralci su uzgajali pamuk, batate, čili paprike i voće, dok su iz Amazone donosili egzotične životinje poput majmuna i ara, dok su iz Anda dobivali minerale. Na obali su prikupljali školjke i ribu, čime su osigurali prehrambenu i gospodarsku stabilnost. Taj sustav razmjene poticao je i kulturnu raznolikost. U Caralu su pronađeni glazbeni instrumenti od pelikanovih kostiju, ukrašeni motivima kondora i majmuna, dokaz dugih trgovačkih ruta i otvorenosti prema drugim zajednicama, izvještava BBC. U Peñicu je istraživački tim otkrio figurine, ogrlice i kipove, među kojima se ističe skulptura žene s crvenim licem oslikanim hematitom, što govori o važnosti rituala i umjetničkog izražavanja u održavanju društvenog identiteta.