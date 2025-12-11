Na ovo se dugo čekalo! Ukrajina odgovorila SAD-u, svi se pitaju: Koliko je popustila Trumpu

Ukrajina je formulirala svoj odgovor na američki mirovni plan i poslala ga Washingtonu, izvijestio je u srijedu kasno navečer RBC-Ukrajina, neovisna ukrajinska novinska agencija i portal vijesti.
Detalji ukrajinskog protuprijedloga još nisu poznati. Plan koji je izvorno predložila administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mnogi su oštro kritizirali kao rusku "listu želja" jer je u biti usvojio zahtjeve Moskve. Prema planu, Ukrajina ne samo da bi se odrekla članstva u NATO-u, već bi i ograničila veličinu svojih oružanih snaga i povukla se iz područja na istoku zemlje koja trenutno kontrolira s dobro razvijenim obrambenim položajima.
Zauzvrat, Moskva bi se obvezala suzdržati se od daljnjih napada na svog susjeda.
Ključne točke spoticanja su teritorijalno pitanje, kao i sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Ukrajinsko vodstvo pod predsjednikom Volodimirom Zelenskim prethodno je isključilo mogućnost ustupanja teritorija, dok se Kijev ne želi oslanjati isključivo na obećanje Moskve da više neće vojno intervenirati.
Trump kaže da je SAD pozvan na sastanak u Europi
Sjedinjene Američke Države pozvane su na sastanak u Europi ovog vikenda, na kojem se očekuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, rekao je u srijedu američki predsjednik Donald Trump. Međutim, Trump je ostavio otvorenim pitanje hoće li SAD prisustvovati sastanku i, ako hoće, na kojoj razini.
Trump je u Bijeloj kući rekao da je telefonom razgovarao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i britanskim premijerom Keirom Starmerom o situaciji u Ukrajini.
"Željeli bi da odemo na sastanak tijekom vikenda u Europu, a mi ćemo donijeti odluku ovisno o tome s čime se jave", rekao je Trump, ne precizirajući na koga misli.
Na pitanje očekuje li se na skupu i ukrajinski predsjednik, Trump je odgovorio: "Sa Zelenskim i nama." U vezi s pozivom s Merzom, Macronom i Starmerom, Trump je rekao da su "razgovarali o Ukrajini prilično oštrim riječima". Dodao je da je bilo "nekih malih sporova oko ljudi", ne navodeći detalje.
Ponovno je pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Njemačka vlada ranije je izjavila da su četvorica čelnika razgovarala o statusu pregovora o prekidu vatre u Ukrajini te da namjeravaju nastaviti intenzivan rad u nadolazećim danima na mirovnom planu koji podržava SAD.