Na ovo se dugo čekalo! Ukrajina odgovorila SAD-u, svi se pitaju: Koliko je popustila Trumpu

Detalji ukrajinskog protuprijedloga još nisu poznati. Plan koji je izvorno predložila administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mnogi su oštro kritizirali kao rusku "listu želja" jer je u biti usvojio zahtjeve Moskve. Prema planu, Ukrajina ne samo da bi se odrekla članstva u NATO-u, već bi i ograničila veličinu svojih oružanih snaga i povukla se iz područja na istoku zemlje koja trenutno kontrolira s dobro razvijenim obrambenim položajima.

Zauzvrat, Moskva bi se obvezala suzdržati se od daljnjih napada na svog susjeda.

Ključne točke spoticanja su teritorijalno pitanje, kao i sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Ukrajinsko vodstvo pod predsjednikom Volodimirom Zelenskim prethodno je isključilo mogućnost ustupanja teritorija, dok se Kijev ne želi oslanjati isključivo na obećanje Moskve da više neće vojno intervenirati.