U Engleskoj se nagodinu otvara prvi Minecraft tematski park na svijetu

Riječ je o prvom velikom tematskom parku temeljenom na Minecraftu , najprodavanijoj videoigri svih vremena. Novi 'svijet' inspiriran je prepoznatljivim biomima, stvorenjima i predmetima iz igre, a uključivat će više atrakcija: prvi roller coaster inspiriran Minecraftom, interaktivne avanture, igrališta izgrađena u 'blokovskom' stilu te tematske trgovine i restorane.

Ljubitelji tematskih parkova i igre Minecraft dobit će novu atrakciju 2027. godine, kada se otvara Minecraft World u sklopu Chessington World of Adventures u Ujedinjenom Kraljevstvu. Projekt vrijedan oko 70 milijuna dolara razvijaju Mojang Studios (u vlasništvu Microsoft) i Merlin Entertainments.

Za razliku od filmske adaptacije, projekt neće biti vezan uz filmsku priču, već uz samo iskustvo igranja. Kako je objasnila Kayleen Walters, cilj je prenijeti slobodu i kreativnost igre u stvarni svijet: svaki posjetitelj trebao bi imati jedinstveno iskustvo, slično kao kada igra Minecraft, piše Kidscreen.

Poseban naglasak stavljen je na imerziju i autentičnost. Dizajn atrakcija razvijan je u suradnji s kreativnim timom Mojanga, često koristeći samu igru kao alat za planiranje. Među najambicioznijim elementima je velik 'lebdeći otok' u središtu parka, za koju Angela Jobson ističe da predstavlja značajan inženjerski izazov.

Osim atrakcija, park će nuditi i tematsku gastronomiju inspiriranu Minecraft svijetom, kao i jednu od najvećih trgovina s Minecraft proizvodima. Projekt uključuje i suradnju s poznatim kreatorima sadržaja iz Minecraft zajednice kako bi se osigurala autentičnost iskustva.

Otvaranje Minecraft Worlda dio je šire strategije širenja franšize izvan videoigara, nakon uspjeha filmske adaptacije i kontinuirane globalne popularnosti igre. Cilj je približiti Minecraft i onima koji ga ne igraju, ali i dodatno angažirati postojeće fanove kroz iskustvo u stvarnom svijetu.