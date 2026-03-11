Britanci tuže Sony

Ujedinjeno Kraljevstvo pokrenulo je veliku kolektivnu tužbu protiv japanske kompanije Sony zbog načina na koji funkcionira digitalna trgovina PlayStation Store . Ako tužba uspije, milijuni britanskih igrača mogli bi dobiti odštetu od oko 162 funte po osobi , a digitalne igre za PlayStation konzole mogle bi pojeftiniti .

Optužbe za previsoke cijene

Tužbu je pokrenula britanska aktivistica Alex Neill, koja tvrdi da Sony 'iskorištava britanske korisnike' naplaćujući previsoke cijene digitalnih igara i dodatnog sadržaja.

Prema navodima iz tužbe, Sony ima gotovo monopol nad prodajom digitalnih igara za PlayStation jer kontrolira jedinu službenu trgovinu na toj platformi. Programeri koji žele prodavati igre putem PlayStation Storea plaćaju proviziju od oko 30 posto, dok konačne cijene određuje Sony.

Tužitelji tvrde da je takav sustav doveo do 'pretjeranih i nepravednih cijena', zbog čega digitalne verzije igara ponekad koštaju oko 20 posto više od fizičkih kopija.

Riječ je o kolektivnoj tužbi, što znači da su automatski uključeni svi stanovnici Ujedinjenog Kraljevstva koji su kupili PlayStation igre između kolovoza 2016. i veljače ove godine, osim ako su se iz postupka izričito isključili. Procjenjuje se da bi u postupak moglo biti uključeno oko 12,2 milijuna igrača.

Sony osporava optužbe

Sony odbacuje optužbe i u sudskim dokumentima navodi da je njihov sustav distribucije opravdan. Tvrtka tvrdi da bi dopuštanje drugih digitalnih trgovina na PlayStation konzolama moglo dovesti do sigurnosnih i privatnosnih rizika. Suđenje je započelo ovaj tjedan i očekuje se da će trajati oko devet tjedana, prenosi Sky News.

Sličan spor vodio se i protiv kompanije Apple zbog provizija u trgovini App Store. Sud u Ujedinjenom Kraljevstvu prošle je godine presudio protiv Applea i naložio isplatu oko 1,5 milijardi funti odštete korisnicima, iako se tvrtka na presudu žalila. Ishod procesa protiv Sonyja mogao bi imati značajan utjecaj na digitalnu prodaju videoigara i poslovni model velikih platformi.