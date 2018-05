Želite automatski proslijediti poštu na Gmail ili Outlook? Evo kako

Možda trebate prosljeđivati pojedine e-mailove na drugu adresu ili sve što vam stigne preusmjeriti na drugi digitalni poštanski sandučić. Evo kako možete postaviti Gmail i Outlook da to rade automatski

Kliknite New Rule. Pod Start from a blank rule odaberite Apply rule on messages I receive i kliknite Next. Odaberite kriterije koje poruke trebaju zadovoljavati kako bi bile prosljeđene. Ako ih želite proslijediti sve, ostavite sva polja praznim.

Kliknite Next. U prvom koraku odaberite Forward to people or public group (ili Forward to people or public group as an attachment). U drugom koraku kliknite na poveznicu za osobe ili javne grupe. Unesite adrese e-pošte kontakata kojima želite automatski proslijediti poštu. Ako postoje e-poruke koje ne želite proslijediti, odaberite po kojim će kriterijima one biti odabrane.

Unesite ime za novo pravilo, provjerite je li označena kućica uz Turn on this rule i kliknite Finished. Ovako poslana e-pošta pojavit će se kao i bilo koja druga proslijeđena e-poruka, samo što će joj Subject biti drukčiji.

Želite obustaviti prosljeđivanje? Otvorite tab Home, kliknite Rules pa Manage Rules & Alerts i odznačite kućicu uz pravilo koje želite isključiti.