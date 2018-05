Zaboravili ste lozinku Outlooka? Evo kako ju možete vratiti

Outlook je i danas jedan od najpopularnijih klijenata za email, što znači da će prije ili kasnije netko zaboraviti lozinku presudnu za prijavu. Na sreću, postoje spasonosni alati pomoću kojih ćete vratiti lozinku a da ne izgubite sve podatke

Moguće je spremiti sigurnosne kopije vaše elektroničke pošte , no taj potez također stvara novu PST datoteku . Kada se prebacite na novo računalo, PST se s lakoćom automatski 'prenosi' između sustava.

Isprobajte i sami

PstPassword možete skinuti ovdje.

Prvo otvorite Outlook i kliknite na File > Account Settings > Data Files. Pritisnite Add kako biste napravili novu datotaku te joj dajte privremeno ime. Nakon toga odite u Settings > Change Password gdje ćete promijeniti svoju lozinku. Tamo obavezno ostaviti prazno polje 'Old password', ubacite novu lozinku i potvrdite ju ponovivši ju u trećem polju.

Nakon toga skinite i pokrenite PstPassword koji će automatski prepoznati vašu PST datoteku. Pored testne datoteke pronaći ćete tri potencijalne lozinke. Otvorite Outlook i upišite jednu od vrijednosti/lozinki. Ako to ne funkcionira, pokušajte s drugom. Ako niti jedna od tri ne radi, kliknite desnim klikom na testnu datoteku i izaberite izvlačenje dodatnih lozinki komandom 'Get More Passwords'.

Vrijeme je za izvlačenje lozinke Outlooka

PstPassword će vam vrlo vjerojatno dati pristup PST datoteci, no ništa nije sigurno. Uostalom, neki programi iz Microsoft Officea imaju jaku integriranu enkripciju. Nasreću, s obzirom da ste naučili kako koristiti bug iz Outlooka, vrlo ćete vjerojatno moći lako pronaći vašu izgubljenu lozinku.