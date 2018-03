Zbog ovoga bi vam Google mogao blokirati aplikacije

Na raznim internetskim stranicama pojavile su se ilegalne verzije Googleovih aplikacija koje proizvođači mogu instalirati na mobilne uređaje. Kako bi se zaštitili, od sada će slati obavijesti korisnicima neovlaštenih uređaja i blokirati rad aplikacija

Jeste li ikad primijetili da sučelje vašeg i prijateljevog Androida ne izgleda baš sasvim identično, iako imate istu verziju? To je zato što ga svaki proizvođač mobilnih uređaja može prilagoditi jer se radi o projektu otvorenog izvornog koda . Bilo koji programer ga može uređivati ​​kako bi izradio vlastite prilagođene ROM-ove.

Međutim, izgleda kako se aplikacije često distribuiraju ilegalno na web-lokacijama trećih strana i to Google želi zaustaviti. Kada se korisnik pokuša prijaviti u jednu od njihovih aplikacija na neovlaštenom uređaju, od sada će im se na zaslonu prikazati obavijest da uređaj vrate prodavaču ili se registriraju preko njihove usluge ako već imaju prilagođeni ROM.

Nažalost, takva je praksa dovela do nezakonite distribucije Googleovih aplikacija, tako da je tvrtka počela blokirati neovlaštene uređaje. Google zarađuje licenciranjem svojih aplikacija poput Gmaila, Google karata, Google Play glazbe i Trgovine Google Play drugim proizvođačima, dopuštajući im da ih unaprijed instaliraju na uređaje, ali pod uvjetom da zadovolje stroge zahtjeve kompatibilnosti.

Registracija je moguće provesti povezivanjem uređaja s Google računom prijavom i unosom Android ID-a koji se sastoji od niza znakova koji su pak dobiveni generiranjem svaki put kada izvršite tvorničko resetiranje uređaja. To možete učiniti do 100 puta, što bi većini ljudi trebalo biti dovoljno, no može predstavljati prepreku zlonamjernim programerima, piše Techradar.