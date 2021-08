Zamućen vid, glavobolje... Evo kako si pomoći provodite li previše vremena pred zaslonom

Stalno izlaganje računalnim i drugim zaslonima može dovesti do glavobolja, zamućenog vida i zamora oka. Evo nekoliko savjeta kako se nositi s premorenošću zaslonom

Pošto se posao, zabava i opuštanje sve više odvijaju u virtualnom prostoru značajno više koristimo zaslone raznih veličina, od pametnih telefona preko računalnih monitora do televizora. To, između ostalog, za posljedicu može imati premorenost zaslonom.

Namjestite svjetlinu zaslona

Namještanje svjetline zaslona kako biste na najmanju moguću mjeru sveli razinu odsjaja može pomoći u smanjeju naprezanja oka. Naime, što je zaslon svjetliji od okoline to vaše oči moraju napornije raditi.

Postoje softverski alati koji će automatski namjestiti razinu emisije plavog svjetla na vašem pametnom telefonu ili računalu ovisno o dobu dana, a možete pokušati i uključiti tamni način rada. Potonje je naročito korisno ako radite u uvjetima slabije rasvjete.

Uložite u novi monitor

Provodite li puno vremena pred zaslonom, ulaganje u kvalitetan monitor dugoročno će se isplatiti. Zanimat će vas monitori s minimalnim titranjem zaslona, visokom frekvencijom osvježavanja i slojem zaštite protiv odsjaja. Pojedini modeli također dolaze s nizom značajki za smanjivanje plavog svjetla i tome slično.

Pazite kako se držite

Za smanjenje naprezanja oka važno je i u kakvom ste položaju ispred računala. Ako ste preblizu zaslona vjerojatno ćete manje treptati, zbog čega vam oči mogu postati suhe i bolne. A ako ste predaleko naprezat ćete ne samo oči već i vrat kako biste pročitali slova na ekranu.

Preporučena udaljenost od monitora je 50 do 100 centimetara. No, ne morate mjeriti. dovoljno je sjesti uspravno u stolici i ispružiti ruke ispred sebe. Ako ne dodirujete zaslon, dovoljno je udaljen, piše Make Use Of.