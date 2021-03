Je li vaš računalni monitor pravilno postavljen? Provjerite, moglo bi biti važno za vaše zdravlje

Pravilno pozicioniranje monitora može smanjiti probleme s naprezanjem očiju, bolovima u leđima, sindromom karpalnog tunela i nizom drugih zdravstvenih problema

Moguće je kako ćete i bez puno truda pronaći položaj koji vam najbolje odgovara. Ali, ukoliko ćete koristiti računalo za intenzivno obavljanje posla i zabavu bolje je to ne prepustiti slučaju.

Trebate li dodatno podići monitor?

Standardne visine monitora trebale bi omogućiti dobru preglednost i najnižim korisnicima. To znači kako možemo očekivati da će po početnim postavkama većini ljudi biti preniski.

Kako pronaći optimalnu visinu za monitor?

Make Use Of prenosi savjet dr. Alana Hedgea, dugogodišnjeg profesora ljudske ergonomije pri Sveučilištu Cornell, prema kojima vaše oči trebaju biti u ravnini s točkom zaslona koja je pet do sedam i pol centimetara ispod vrha kućišta monitora.

Također, središte monitora trebalo bi biti 17-18 stupnjeva ispod vaše horizontalne linije, zbog toga što većina ljudi ima šire vidno polje ispod te linije nego iznad nje.

Postavite li monitor tako veći su izgledi kako ćete ga koristiti u udobnijem položaju, bez naginjanja glave naprijed ili nazad. Kako biste provjerili je li vaš monitor na ispravnoj visini provjerite pada li vam pogled izravno na adresnu traku u web pregledniku.

Naravno, računalni monitor tek je jedan od aspekata na koje trebate voditi računa pri ergonomskom prilagođavanju vašeg radnog mjesta, a uzmite u obzir i kako se vaše tijelo s godinama mijenja te kako tome trebate prilagoditi način na koji koristite računala i računalnu opremu.