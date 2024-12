Zabavna igra koja stane u džep: Kako smo izgradili najnestabilniju splav na oceanu

Društvene igre koje stanu u džep obično se svode na one kartaške, no japanski Oink Games tome je doskočio više-manje cijelim asortimanom. Radi se o kolekciji igara koje je zbog veličine i neobičnih tema teško zanemariti. Na koncu, sam japanski koncept modernih društvenih igara donosi zdravu dozu ekscentričnosti i razigranosti.

Dok se neke druge oslanjaju na strategiju ili memoriju, Rafter Five je prije svega igra snalažljivosti i puno ulaže u napetost. To je glavni adut ove vrlo uzbudljive igre zato što na klimavoj splavi strši hrpa dasaka i ne znate hoćete li dizanjem sljedećeg čovječuljka uzrokovati havariju ili izazvati čuđenje za stolom. Kada se splav raspe po stolu, to je toliko zabavno da, iskreno, ne možete biti ljuti zato što ste izgubili. Na koncu, nova partija se jako brzo postavlja, a trajanje prosječne igre je od petnaest do dvadeset minuta.

Ako vam osnovna pravila dosade, uvijek si možete zapapriti dodatnima, a ona izvlačenju dasaka iz mora daju smisao - svaka na sebi ima nacrtane čavle i pukotine. Kada ih stavljate na splav, čovječuljci, daske i blaga ne smiju biti stavljeni na pukotinu ili čavao, što neke čini iznimno teškima za postavljanje. Ako, naravno, niste mazohist ili vam je osnovna igra ionako preteška, ne trebate se zamarati dodatnim pravilima - Rafter Five dobro radi i s osnovnima.