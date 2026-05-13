Otvoren natječaj za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2025.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Nagrade se dodjeljuju u četiri kategorije: za životno djelo, godišnja nagrada, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti, te godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima.

Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za: značajno znanstveno dostignuće, znanstveno otkriće i primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

Godišnja nagrada dodjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Sve navedene nagrade dodjeljuju se za prirodne, tehničke, biotehničke, društvene i humanističke znanosti, te za biomedicinu i zdravstvo. Državne nagrade dodjeljuju se hrvatskim državljanima, a nagrada se sastoji od novčanoga iznosa i povelje.

Poticaj za pokretanje postupka za dodjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta, javni znanstveni instituti, HAZU te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Poticaj se dostavlja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Upravi za znanost i tehnologiju, Donje Svetice 38, Zagreb.