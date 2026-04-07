Mini Android za velikodušno iskustvo: Isprobali smo Xiaomi 17

Najnoviji mali div iz Xiaomija donosi elegantan dizajn, dugotrajnu bateriju i izvrsnu ergonomiju koju su mnogi već davno zaboravili

Nakon svakolikih iskustava s novim generacijama mobilnih telefona, a oni kao se neprestano natječu u tome koji će imati veći zaslon, susreti s manjim uređajima u zadnje vrijeme donose osjećaj nostalgije. Sjetite se tako vremena u kojima su svi smartfoni stali u džep te nisu nužno nakon dužeg hodanja uzrokovali bolove. Ma ono kad primite uređaj u ruku i shvatite koliko smo zapravo zastranili s ogromnim zaslonima te koliko je užitak koristiti onaj koji vas ne sili da ga držite s obje ruke. Možda zato mi je za oko zapeo i novi Xiaomi 17, mali Android koji pomalo podsjeća na iPhone 17 Pro, no istovremeno se drži nekih standarda 'stare škole' pa predstavlja školski primjer 'obzirnog' dizajna smartfona koji smo kolektivno zaboravili nakon iPhonea 5.

Mali stakleni sendvič Riječ je, naime, o staklenom sendviču dijagonale 6,3 inča te opremljenog LTPO AMOLED ekranom radnog takta do 120 Hz s opcijama za djelomično zatamnjenje i simpatičnim otočićem s notifikacijama oko frontalne kamerice. Štoviše, kad malo razmislim, možda je moja sklonost ovom telefonu upravo zato što jako volim Appleov dizajn. Nekako mi je, uz vrlo lijepu nijansu tirkizne boje i karakterističan četverokutni raspored stražnjih kamerica, vrlo blizak srcu, samo što, kao i svi Xiaomijevi telefoni, koristi Androidov sustav sa skinom HyperOS 3, a on funkcionira slično kao Appleov iOS te nudi enormnu količinu vizualne i funkcionalne modifikacije. Zapravo, i konekcija s Appleom je odrađena kako spada, uz softver koji omogućava lako slanje podataka s i na laptope i smartfone tog proizvođača.

Ukratko, osnovna premisa ovog telefona je, uz dizajn koji podsjeća na popularnog konkurenta, otvorenost komunikaciji i kolaboraciji među platformama, kao i sve beneficije Googleova AI paketa, što uključuje popularni circle to search. Pod poklopcem Kompetentna baterija od 6330 mAh ovako mali telefon bez problema tjera oko dan i pol između punjenja, uz beneficije certifikata IP68, a on ga, među ostalim, čuva ako vam bućne u kadu i nakon toga – zahvaljujući naprednom kapacitivnom ekranu, možete koristiti telefon čak i ako je mokar.

Što se stražnjih kamera tiče, tu imamo trojac koji čine glavni širokokutni objektiv od 50 MP, telefoto objektiv od 50 MP te ultraširokokutni objektiv od 50 MP s optičkim zumom do 2,6x. Tandem kamera uz velikodušnu kolekciju AI opcija nudi vrlo zadovoljavajuće iskustvo fotografiranja koje, iako ne lomi konkurenciju, u svakom scenariju ima vrlo dobre rezultate. Drugim riječima, fotografije su lijepe te u načelu ne pate ako krenete slikati u neoptimalnim uvjetima osvjetljenja.

Korisničko iskustvo i performanse Performanse su također vrlo dobre – telefon zahvaljujući velikodušnoj memoriji od 12 GB RAM-a i procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 radi solidno bez obzira na uvjete, s time da zbog dijagonale ekrana cijela stvar nije baš genijalno rješenje za mobilni gejming (makar vrlo solidno radi u igrama). Što se zvuka i multimedije tiče, zvučnici na oba kraja su dosta blizu jedan drugom, pa stereo nije kao kod većih telefona, no to ne znači da je zvuk kao takav loš. Samo nije, kako bi se reklo, poseban.