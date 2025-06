Testirali smo Xiaomi Pad 7 Pro: Cjenovno pristupačan tablet za kreativce

Što se crtanja tiče, primijetio sam da za preciznije poteze treba koristiti kistove koji automatski poravnavaju i ispravljaju iskidane crte, a tekstura zaslona i samog vrha olovke jamče taman dovoljno trenja za ugodno crtanje . Još jedna stvar koja mi se jako svidjela je svjetlina IPS ekrana od 800 nita u kombinaciji sa osvježenjem do 144 Hz i rezolucijom 3.2 k, što je vrlo veliki plus pri ilustraciji.

Baterija, punjenje i cijena

Tablet se može puniti pomoću brzog punjača do 67 W, što je jako velik plus. Minus je to što ga se ne dobiva u kutiji. Umjesto toga, za 499 eura dobivate uređaj, knjižicu s uputama i USB kabel. Ako želite tipkovnicu, olovku, futrolu ili punjač, trebat ćete izdvojiti više. Također, ponuda dvogodišnjih nadogradnji i trogodišnje softverske podrške malo me razočarala jer je za Xiaomijeve telefone puno dulja.

Bang for buck u punom smislu riječi

Sve u svemu, na kraju cijele priče startna cijena ovog 11-inčnog modela dovoljna je da privuče korisnike željne 'dobrih performansi za konkurentsku cijenu'. Možda za 499 eura nećete dobiti 'bolje od iPada', ali ako želite crtati, igrati se, tu i tamo obaviti koji videopoziv te odraditi lagani uredski posao, Pad 7 Pro je uređaj koji definitivno mogu preporučiti.