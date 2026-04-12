Xiaomi Pad 8 Pro na testu: Jednostavnost u kompaktnom paketu

Premda tableti u posljednje vrijeme plijene puno manju pažnju nego prije tri-četiri godine, primamljivost prijenosnog uređaja s velikim ekranom, bilo to za gejmanje, crtanje ili čitanje, aktualna je i danas.

Riječ je, naravno, o još jednom kockastom Androidu s nakalemljenim skinom koji u ovom slučaju dosta toga uzima od konkurencije.

Na koncu, ono zbog čega ovaj uređaj plijeni pažnju sveobuhvatna je kolekcija značajki koja pokriva brojne kreativne i zabavne primjene, uz mogućnost priključivanja magnetske tipkovnice, a ona se, kao i digitalna olovka, prodaju zasebno.

Pod poklopcem se nalazi Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite sa 8, 12 ili 16 GB RAM-a, ovisno o konfiguraciji, uz zapremninu od 128 GB do 512 GB.

Što se drugih značajki tiče, najveća prednost je definitivno sama forma uređaja. Kao i nedavno recenzirani Xiaomi 17, ovaj tablet vodi računa o tome da elegantno stoji u ruci. Kompaktni ekran dijagonale 11,2 inča ističe prednosti malo manjeg zaslona, prije svega pristojnu radnu površinu i laku čitljivost.

IPS također možda ne daje dubinu crne kao OLED, no to u ovom slučaju nije predstavljalo preveliku prepreku, pogotovo uz radni takt od 144 Hz i podnošljivu maksimalnu svjetlinu od 800 nita.

Pad 8 Pro je tijekom testiranja u zatvorenim prostorijama uvijek imao dovoljnu količinu svjetline, ali pod dnevnim svjetlom 800 nita počelo je pokazivati slabost. S druge strane, činjenica je da sam iznio iz doma samo da bih testirao koliko je postojan na otvorenom, a u velikoj većini slučajeva koristio sam ga u zatvorenom prostoru.

Biometrija, ergonomija i baterija

Druge hardverske blagodati uključuju responzivni senzor za otisak prsta, četiri zvučnika raspoređena po kraćim stranama uređaja te bateriju od 9200 mAh, a ona pri intenzivnom radu može izdržati do deset sati između dva punjenja na brzom punjaču od 67 W.

Softverski gledano, tablet dolazi s iznenađujuće malom količinom bloatwarea, uz naglasak na Googleove aplikacije i preglednik ili pretragu, što možete sami birati. Xiaomijeve aplikacije su, tim rečeno, pristojno odrađene makar imaju povremene pop-up oglase.