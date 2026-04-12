Xiaomi Pad 8 Pro na testu: Jednostavnost u kompaktnom paketu

Ovaj 10,3-inčni tablet služi za sve od konzumacije medija do super laganog uredskog posla, uz lagani mig i onima koji ga odluče koristiti za crtanje
Premda tableti u posljednje vrijeme plijene puno manju pažnju nego prije tri-četiri godine, primamljivost prijenosnog uređaja s velikim ekranom, bilo to za gejmanje, crtanje ili čitanje, aktualna je i danas.
Najnoviji Xiaomijev tablet Xiaomi Pad 8 Pro u fokus stavlja pristupačnu cijenu, kompaktnu formu i jednostavnost korištenja.
Tablet po isprobanoj formuli
Riječ je, naravno, o još jednom kockastom Androidu s nakalemljenim skinom koji u ovom slučaju dosta toga uzima od konkurencije.
Na koncu, ono zbog čega ovaj uređaj plijeni pažnju sveobuhvatna je kolekcija značajki koja pokriva brojne kreativne i zabavne primjene, uz mogućnost priključivanja magnetske tipkovnice, a ona se, kao i digitalna olovka, prodaju zasebno.
Pod poklopcem se nalazi Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite sa 8, 12 ili 16 GB RAM-a, ovisno o konfiguraciji, uz zapremninu od 128 GB do 512 GB.
Što se drugih značajki tiče, najveća prednost je definitivno sama forma uređaja. Kao i nedavno recenzirani Xiaomi 17, ovaj tablet vodi računa o tome da elegantno stoji u ruci. Kompaktni ekran dijagonale 11,2 inča ističe prednosti malo manjeg zaslona, prije svega pristojnu radnu površinu i laku čitljivost.
IPS također možda ne daje dubinu crne kao OLED, no to u ovom slučaju nije predstavljalo preveliku prepreku, pogotovo uz radni takt od 144 Hz i podnošljivu maksimalnu svjetlinu od 800 nita.
Pad 8 Pro je tijekom testiranja u zatvorenim prostorijama uvijek imao dovoljnu količinu svjetline, ali pod dnevnim svjetlom 800 nita počelo je pokazivati slabost. S druge strane, činjenica je da sam iznio iz doma samo da bih testirao koliko je postojan na otvorenom, a u velikoj većini slučajeva koristio sam ga u zatvorenom prostoru.
Biometrija, ergonomija i baterija
Druge hardverske blagodati uključuju responzivni senzor za otisak prsta, četiri zvučnika raspoređena po kraćim stranama uređaja te bateriju od 9200 mAh, a ona pri intenzivnom radu može izdržati do deset sati između dva punjenja na brzom punjaču od 67 W.
Softverski gledano, tablet dolazi s iznenađujuće malom količinom bloatwarea, uz naglasak na Googleove aplikacije i preglednik ili pretragu, što možete sami birati. Xiaomijeve aplikacije su, tim rečeno, pristojno odrađene makar imaju povremene pop-up oglase.
HyperOS 3, pored relativno intuitivnog rada s nekoliko aktivnih aplikacija, bilo na podijeljenom ekranu ili u 'lebdećem' načinu rada, jako korisnim čini opcija Xiaomi HyperConnect jer, uz pomoć softvera koji se instalira na druge uređaje, uključujući Appleove, daje mogućnost brzog i elegantnog dijeljenja podataka. To je pogotovo korisno ako se bavite kreativnim poslom i za dodatnu obradu ilustracije ili fotografije trebate softver koji radi na računalu ili laptopu.
Automatska preporuka ili...?
Sve u svemu, Xiaomi Pad 8 Pro je za cijenu od oko 600 eura (za 8GB / 256 GB model) zbog značajki koje nudi dosta dobar izbor ako tražite svenamjenski Android za lagano tipkanje, čitanje, gledanje videa ili crtanje. Ako preferirate veću dijagonalu, kvalitetniji i precizniji prikaz boja ili proizvod koji je prije svega fokusiran na kreativnu stranu priče, IPS ekran bi možda mogao predstavljati problem. Ako ste tu zbog čitanja knjiga, gledanja videa i povremenog skiciranja, ovaj tablet mogu preporučiti.
- Ime: Redmi Pad 2 Pro
- Platforma: Android 15, HyperOS 2
- Ekran: IPS 11.2, 144 Hz, 800 nita, 2136 x 3200
- Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Kamere: selfi 32 MP (ultraširokokutna), 50 MP (širokokutna)
- Baterija: 9200 mAh, 67W žičano punjenje, PD3.0, QC3+ 22,5 W reverzibilno žičano
- Zvučnika: 4
- Ulazi: USB-C
- Cijena: oko 600 eura (za 256 GB model)
- Ustupio: Xiaomi