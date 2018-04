WhatsApp će vraćati izbrisane slike, no postoji kvaka

Super popularna aplikacija za čavrljanje uvodi mogućnost povratka podataka, ali za sada samo na na Androidu

Samo za Android

Ovo je prilično korisno za sve korisnike koji nemaju hrpu slobodnog prostora na uređajima. Prema izvješću WEBetaInfoa, ova značajka dostupna je isključivo korisnicima Androida. Podsjetimo, donedavno je bilo putem Androida moguće ponovno skinuti podatke stare do 30 dana, s time da bi isti nestali nakon što bi ih primatelj 'povukao' na svoj uređaj.

S obzir na trenutnu reputaciju Facebooka, implikacije koje ovo nalaže su prilično uočljive. Do nedavno smo, naime, mislili da brisanjem poruka s uređaja iste brišemo i s WhatsAppovih servera, no prema svemu sudeći - to nije bila istina. Facebook nas uvjerava da su dotičnio podaci zaštićeni enkripcijom koju niti oni ne mogu dešifrirati.